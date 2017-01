U2 actuará en Barcelona en su gira por el 30 aniversario de 'The Joshua Tree'

La banda irlandesa U2 ha anunciado este lunes que actuará en Barcelona en el marco de su gira por Norteamérica y Europa para celebrar el 30 aniversario de 'The Joshua Tree', el legendario quinto álbum de la formación.

La gira, denominada 'The Joshua Tree Tour 2017', arrancará el 12 de mayo en Vancouver (Canadá) y concluirá el 1 de agosto en Bruselas.

En Estados Unidos harán paradas en ciudades como Seattle, Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago, Miami, Washington o Boston, mientras que en Europa y desde el 8 de julio visitarán, entre otros lugares, Londres, Berlín, Roma, Barcelona, Dublín o París.

En todos los conciertos, la banda tocará 'The Joshua Tree' al completo, con canciones célebres como 'Where the Streets Have No Name', 'I Still Haven't Found What I'm Looking For', 'With or Without You' o 'One Tree Hill'.

"Recientemente volví a escuchar el disco por primera vez en casi 30 años y me pareció que era casi una ópera", indicó en un comunicado Bono, el líder y vocalista del grupo. "Encierra muchas emociones que considero actuales, sobre el amor, la pérdida, los sueños rotos, la búsqueda del olvido...", ha añadido.

Bono ha reconocido que muchas de esas canciones las ha cantado a menudo, pero "nunca todas juntas". "Estoy deseando hacerlo, y si el público tiene las mismas ganas que nosotros, será una gran noche", ha apuntado.

U2 contará con la presencia de Mumford & Sons, OneRepublic y The Lumineers como teloneros en Norteamérica, mientras que Noel Gallagher's High Flying Birds hará lo propio en Europa.

'The Joshua Tree' salió al mercado el 9 de marzo de 1987 y se convirtió en el primer número uno en ventas para el grupo en EE UU, además de liderar las listas de éxitos en medio mundo, incluidos Inglaterra e Irlanda, para terminar vendiendo más de 25 millones de copias.

"Hemos completado un círculo desde que las canciones del disco fueron escritas, con turbulencias en todo el mundo, el alzamiento de las políticas de extrema derecha y derechos humanos fundamentales en riesgo", ha indicado The Edge, guitarrista de la formación. "Las canciones nos parecen relevantes y proféticas de los tiempos que vivimos", ha continuado.

Las entradas para la gira saldrán a la venta el 16 de enero para los conciertos en Europa y un día después para los conciertos de EE UU y Canadá.