Los 88 aspirantes que mejor suenan

Un total de 88 candidatos se disputarán la victoria en cada una de las veintidós categorías de la duodécima edición de los Premios de la Música Asturiana, los Amas, que convoca el Anuario de la Música Asturiana. La gala de entrega se celebrará el próximo 24 de febrero en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

Nombres consagrados del panorama musical regional comparten protagonismo en la lista de candidatos con solistas y grupos nuevos, que vienen a demostrar la buena salud de la que goza la escena musical asturiana.

Así, de entre los 88 candidatos los hay que repiten presencia en diferentes categorías. Es el caso de Buen Suceso, cuya cantante, Isabel Muñiz, podría llevarse el premio a la mejor voz, siempre que no se impongan en las votaciones Eva Fernández (My Vestal), Fredy Kostia (La Destilería) o Sandra Lusquiños, de Alexandra in Grey, otra de las bandas con pluripresencia en los Amas. Buen Suceso, además, tiene oportunidad de que su álbum 'Vivinos y coleando' -cuya portada diseñó Paco Nadie, también con posibilidad de premio- se imponga como mejor disco en la categoría de otras escenas. Por otra parte, Alexandra in Grey cuenta con posibilidades para que el de 'Give me five', firmado por Ewan Hesse, sea el mejor videoclip hecho en el año 2016, pues los Amas, aunque se entregan en este recién estrenado 2017, ponen la atención en el trabajo realizado durante el año pasado.

El plazo para votar a los favoritos permanecerá abierto hasta el próximo 6 de febrero

Nombres individuales como los de Rodrigo Cuevas y Bras Rodrigo suenan también con fuerza este año. El primero porque aspira a convertirse en el artista revelación con permiso de Buenaventura, Efectos personales y Swap; también porque la portada de su álbum 'Prince of Verdiciu', firmada por Studio Llunik, puede llevarse premio. El segundo, Bras Rodrigo, cuenta con doble candidatura folk, pues tiene presencia tanto con mejor canción con 'A pause in New York' como con mejor disco, que lleva ese mismo título. En liza en esta última categoría estarán 'Con estes y otres palabres', de Fernando Valle Roso; 'L'Expoxigue', de la Banda de Gaites Conceyu de Siero; y 'Suaños al alba', de Banda de Gaites Teixo-Manolo Quirós, presente también en la categoría de canción folk con la canción que titula el disco.

Cuatro aspirantes nutren la nómina a mejor disco de rock. Son 'Beyonde the hope', de Blast Open; 'Keepin' it warm', de The Electric Buffalo; 'Sol de invierno', firmado por Destino 48; y 'La teoría del fuego', de Desakato, banda que cumple catorce años de historia con múltiples candidaturas: puede ganar su batería, Nano d'Angelo. Y siguiendo la estela de bandas que saben lo que es escribir historia musical en Asturias, no podía faltar Real Straits. Su guitarrista y su teclista, Dani León y Sam Rodríguez, respectivamente, optan a premio. En liza por haber ofrecido el mejor directo del año están Gun Machine, Lécter Bukosky, Mad Rovers y Posession.

Ya está oficialmente abierto el plazo para votar a los favoritos en todas las candidaturas. El procedimiento se podrá llevar a cabo a través de internet hasta el próximo 6 de febrero. Los interesados en votar pueden acceder al sitio a través de la web del Musicom, el blog musical de EL COMERCIO, en musica.elcomercio.es. El nombre de los ganadores no se conocerá hasta la gala del día 24. Hasta entonces, es momento de apostar.