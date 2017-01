«Adiós miedo, hola oportunidad»

Seis nombres están oficialmente en la carrera por representar a España en el festival de Eurovisión, cuya final se celebrará el próximo 13 de mayo en Kiev (Ucrania). De los dos nombres asturianos aspirantes a competir en 'Objetivo Eurovisión', el programa que emitirá Televisión Española y del que saldrá el candidato nacional, finalmente solo tendrá opciones Paula Rojo.

Fruela, el joven de Sotrondio que se dio a conocer tras participar en la versión británica del talent 'Factor X', no consiguió el apoyo del público en la final del 'Eurocasting' que se emitió ayer. Ni él -que logró un 15% de los votos de la audiencia- ni el 'extriunfito' Javián -que casi rozó el 22%- pudieron imponerse a LeKlein, quien ahora deberá competir con los nombres elegidos internamente por RTVE. A esta nómina, como adelantó ayer EL COMERCIO, pertenecen Paula Rojo, Mario Jefferson, Manel Navarro, Maika y Mirela. La artista mierense, de la quinta de 1990, competirá con 'Lo que nunca fue', single adelanto de su nuevo disco, en el que destaca su influencia country-pop.

¿Qué le pasa hoy por la cabeza?

Estoy muy ilusionada y nerviosa, esperando a ver cómo será 'Objetivo Eurovisión'. Todavía me tienen que decir fechas, calculo que sea en febrero. Siento responsabilidad, euforia... ahora mismo soy un cóctel molotov.

Competirá con 'Lo que nunca fue', un tema del puro estilo Paula Rojo.

¡Sí! Refleja mis influencias: country americano mezca pop nacional de los 80 y 90. La compuse con el guitarrista Álvaro Bárcena hace dos años y medio. Estábamos en su casa, él tenía una melodía y, a partir de ahí, salió la letra, que trata una historia de amistad que pudo ser algo más pero que se quedó en lo que nunca fue. Vimos algo especial en el tema, es muy fresco, muy yo, no porque sea Eurovisión tengo que cambiar mi esencia. El tema no entró en el anterior disco, pero sí en el nuevo, que aún no tiene título, y espero que esté listo para principios de primavera.

¿La puesta en escena será también marca de la casa?

Me queda muy lejos aún, pero sí que me he imaginado algo como de andar por casa. Me explico: me gustaría hacer algo muy concreto, sencillo y con un toque original. Me imagino un bar, que es un sitio íntimo, en el que ocurren muchas cosas. Y llevaré conmingo a la formación que me dejen, todo muy asturiano.

¿Y el ukelele?

Creo que sí, pero no sé.

¿Con qué aspiración irá al programa?

Voy a ofrecer lo mejor de mí. Es lo bueno del concurso, que hay competición y seis estilos diferentes. Pero no me imagino nada, hay otros cinco artistas fenomenales con canciones súper chulas.

Después de concursar en 'La Voz', el tema televisión y nervios lo tiene controlado, ¿no?

¡Qué va! Será como si volviera a empezar, la música es así.

La meta es Eurovisión.

Era algo que me daba mucho miedo, siempre lo dije, pero hace cinco años también me daba miedo presentarme a un casting. Ahora llegó el momento de decir adiós miedo, hola oportunidad. Sé que todo esto, aunque no llegue a Kiev, será una experiencia única. Todo pasa por algo y tengo una buena corazonada.

Su elección ha sido interna de RTVE. ¿Cómo fue ese proceso?

No es que nos hayan elegido a dedo y ya está. Recibieron propuestas y me eligieron porque les encajé en el perfil.