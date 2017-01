«Soy combativa y testaruda como mi personaje de Gilda en 'Rigoletto'»

Hija de tenor, Jessica Pratt (Bristol, Inglaterra, 1979) se trasladó a Australia en 1991, pero ha fijado su residencia en Italia, donde juró que no volvería la primera vez que la pisó y donde ahora la reconocen como uno de los valores emergentes del bel canto. El país que la acogió al inicio de su corta pero trepidante carrera, en la que ha debutado nada menos que en treinta roles en ocho años. Aún con el 'jet lag' a cuestas, esta soprano que empezó a los siete años tocando la trompeta, que señala a Lucía di Lammermoor como su personaje favorito («representándolo, me siento en casa») y que ha grabado su primer álbum solista, 'Serenade', se prepara para encarnar a Gilda en el 'Rigoletto' que es el último título de la Temporada de Ópera de Oviedo.

¿Cómoda en la piel de Gilda?

Me encanta, porque es muy complejo y muy interesante. Una mujer que, a pesar de que es traicionada, encuentra una salida. Estoy encantada de hacer esta Gilda porque es un personaje tan rico que me fascina explorar todos esos sentimientos y estar tanto tiempo encima del escenario. Tenga en cuenta que, en otras óperas, cantas diez minutos y el resto del tiempo te limitas a esperar (Ríe).

Puede ser vista como una mujer débil, porque, a riesgo de hacer 'spoiler', podemos contar que acaba muriendo por amor.

No. Ella siempre lucha. No es alguien tan débil y patético como podría haber sido cualquiera en esas circunstancias. Entre otras cosas, porque es una mujer muy religiosa que sueña con tener una familia y que se enamora. Así que, cuando todo este drama le ocurre, no se puede suicidar, porque, si se suicida, según la religión en la que cree, irá al infierno. Pero se las arregla para morir de otra manera. Así que no pienso que sea débil, sino que encuentra la forma de terminar con todo.

¿Se parece Jessica Pratt a ella?

(Risas) Sí. Yo también soy muy independiente y muy combativa. Ella lo es porque hace lo que quiere hacer. Las dos somos testarudas.

¿Cómo lo afronta desde el punto de vista técnico?

Es un rol difícil porque Verdi escribe para las emociones, requiere cantar mucho más dramáticamente que en el caso de otros compositores. Cuando hago una 'Traviata', por ejemplo, luego necesito tres o cuatro semanas para que mi voz vuelva a estar en buena forma para el bel canto. Así que solo hago títulos de ese estilo alrededor de una vez al año, por placer y para ampliar un poco mi técnica, pero no se van a convertir en parte de mi repertorio por el momento. Creo que sería bastante duro cantar demasiado Verdi.

¿Se permite el lujo de rechazar muchos papeles?

Sí, lo hago precisamente por eso. Soy afortunada. Cuando empezaba, no podía rechazar nada porque no me lo ofrecían (Risas).

¿Y su padre y mentor qué dice de todo esto?

Me sigue enseñando. Hablamos por Skype todos los días y fue a verme a Nueva York. Está orgulloso de su hija, pero sigue siendo muy estricto al mismo tiempo.

¿Teme por el futuro de la ópera?

El futuro está en las nuevas generaciones. En el Metropolitan hice siete representaciones de 'La flauta mágica' solo para niños y las butacas se llenaban noche tras noche. Solo si los teatros invierten en este tipo de representaciones para niños podrá lograrse aumentar espectadores. Y lo cierto es que los pequeños aman la ópera. Es excitante: con todos esos personajes, esas historias, música, danza... Para ellos es maravilloso estar expuestos al arte. Y, de hecho, no conozco a ningún niño al que no le guste la ópera.

Australiana nacida en Bristol, ahora vive en Italia, donde es toda una estrella. De esas que siempre consiguen mesa en los mejores restaurantes, aunque estén llenos.

(Ríe) Es bastante extraño porque, a lo mejor, la gente se te acerca cuando estás hecha un desastre, sin maquillar y recién salida del gimnasio, y empieza a llamarte: «Miss Pratt, Miss Pratt». Entonces, yo intento huir, pero es imposible: empiezan a gritar (Ríe). Es raro.

¿Encuentra muchas diferencias entre cantar en América o en Europa?

Sí. Por ejemplo, creo que el Met es un lugar icónico. Y, mientras que en un teatro europeo te puedes encontrar a 200 o 300 personas en el 'backstage' y después del espectáculo puedes tardar una hora en salir de allí, en Estados Unidos hay un límite fijado de tres o cuatro personas entre bambalinas, que yo cubro solo con mi novio y mi familia (Ríe). Además, está todo mucho más organizado y los horarios son mucho más estrictos. Todo muy organizado. Por lo demás, recuerdo que el Met era enorme y que tenía frío, pero bien (Ríe). Fue uno de los momentos más importantes de mi carrera. En España, también me he encontrado con que la organización de los teatros es buena y que la gente está muy implicada. Mientras que, en muchos teatros en los que he estado, ni siquiera llegas a conocer al director artístico.

¿Ha renunciando a muchas cosas por ser quien es? Creo que dijo que no a la maternidad y al matrimonio en dos ocasiones...

¡Afortunadamente! (Ríe).

Y sé que su novio y usted se encontraron en internet.

(Ríe) Ah, sí. ¡Me va a matar por contar esto! Básicamente, dejé de tener citas porque no paraba de viajar. Tenía diez producciones al año... Además, no quería tener citas con cantantes. Así que empezamos a chatear y luego perdimos el contacto durante un tiempo. Por supuesto, todo esto sin poner en la red mi apellido real ni mi dirección de correo electrónico porque tenía miedo de que alguien me encontrase. Hasta que, pasados seis meses, él se encontró con un director por casualidad y le dijo que había conocido a una cantante por internet, pero que habíamos perdido el contacto. Le contó: «Solo sé que es australiana y se llama Jessica». Y así llegaron hasta mi página web. Pero es genial porque él también viaja todo el tiempo por su trabajo. Más que yo. Viaja para ver a sus clientes y para verme a mí. Y, de hecho, vendrá a estar conmigo en Asturias. Es muy buen viajero.

Personalidad propia

¿Es usted una diva con ínfulas?

No tengo tiempo. El único problema que tengo es que soy muy olvidadiza (Ríe). Me encanta estar con mis animales (tenemos dos perros y cuatro gatos) y creo que todo va mejor para todo el mundo si todos estamos relajados.

¿Y cuida mucho su voz?

Depende del rol. El peor es el 'La Reina de la Noche'. Durante todos los ensayos, no puedes hacer nada. No puedes salir por la noche, no puedes ir a restaurantes, no puedes tomar un café ni un vino ni comer chocolate. Tienes que dejar ciertas comidas para evitar el reflujo. Con Gilda, la cosa es más relajada.

¿Nerviosa?

Los días previos a la función, sí. Esa es la razón por la que no salgo a cenar con nadie. Porque me temo que no soy muy buena compañía. Esos días puedes estar hablándome y yo no te contestaré porque vivo en mi propia burbuja.

La comparan con Joan Sutherland, la otra gran soprano australiana.

Es maravillosa y una gran inspiración, además de tener una técnica perfecta. Es verdad que compartimos parte del repertorio, somos australianas, altas y rubias... pero también estoy muy interesada en estudiar cómo abordan los diferentes papeles distintas cantantes y en cómo hacerlos confortables para mi voz. La Callas es muy dramática, por ejemplo, pero yo intento tener mi propia personalidad.