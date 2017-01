Llega a Gijón el espectáculo total

¿Se imagina asistir a un concierto en el que se vayan alternando temas de Michael Jackson, Adele, Queen, The Police, U2 y Avicii? Para darle emoción, no se extrañe si lo que empieza sonando como un aria termina siendo una de las canciones más reconocidas de la historia del heavy metal, parafernalia incluida. Así es 'Music Has No Limits', el espectáculo ideado por un español con la mezcla de géneros por bandera que empieza a girar por nuestro país tras haber triunfado en los escenarios de América. Y prepárense, porque el 5 de febrero, a las 20 horas, recala en el Teatro Jovellanos de Gijón prometiendo ritmos contagiosos y muchas sorpresas.

La propuesta, que se apoya en una potente puesta en escena, consiste en coger canciones legendarias, del estilo 'Bohemian rapsody', de Queen, e interpretarlas con instrumentos de cuerda, de viento, sintetizadores y, claro, cantantes. Y, una vez que la música empieza a sonar, ir enlazando temas y artistas archiconocidos hasta que el público se contagie. El baile y las sorpresas ya llegan solas, casi por arte de magia.

El lema de Miguel Depáramo (Granada, 1984) es que la música no tiene límites. Eso es lo que busca con el espectáculo el artífice de esta fiesta que solo permanecerá en Gijón un día. Depáramo, músico autodidacta, utilizaba el piano que tenía en su casa para tocar sus canciones favoritas, que iba enlazando sin atender a géneros. Por eso en el espectáculo tan pronto el góspel introduce al pop que precede al house y a la música clásica. Todo vale mientras tenga ritmo y sirva para mover al público de sus asientos. Y el gran responsable de esta fiesta musical es el elenco, que se transforma cuando se sube al escenario. Una nómina de lujo en la que hay integrantes de orquestas sinfónicas, músicos habituales en las giras de Alejandro Sanz o Joaquín Sabina, una soprano, un chelista eléctrico, una cantante de voz grave... El precio medio de las entradas es de 25 euros, aunque con Oferplan los 50 primeros compradores pueden conseguirlas por 19 euros. Y quienes ya lo han visto dicen que es para no perdérselo.

La mezcla de géneros y de nombres es clave. Suenan temas de Queen, Michael Jackson, Adele y The Police, entre otros