Lola Flores, un mito que nació hace 94 años

María Dolores Flores Ruiz, o Lola Flores, o 'La Faraona', habría cumplido hoy 94 años. Esta mujer transgresora, que rompió moldes y sentó cátedra en la cultura española y el folclore mundial, nació el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera y a su muerte, el 16 de mayo de 1995, dejó un legado indiscutible de copla, baile y cine.

El 'arte' de quien se estrenó sobre las tablas siendo niña e inmortalizó temas como 'Ay pena, penita, pena' o 'La Zarzamora' con los más de 50 discos de grandes éxitos que grabó, tuvo su continuidad en la familia que creó junto al 'Pescadilla', Antonio González, con quien se casó en 1957. Lolita, Rosario y Antonio, que murió tan solo dos semanas después de que su madre perdiera la batalla contra el cáncer de mama, siguieron su estela en el mundo artístico. También sus nietas, Elena Furiase o Alba Flores quienes pisan los escenarios.

En su trayectoria de éxitos, con los que enamoró a millones de personas en todo el mundo, también hubo etapas oscuros. En la década de 1980, fue juzgada por evasión de impuestos y condenada a 16 meses de prisión.

Pero los episodios más duros no lograron eclipsar su trayectoria y ningún otro artista ha conseguido hacer sombra en el imaginario colectivo a una mujer de la que The New York Times dijo: “No canta ni baila, pero no se la pierdan”.