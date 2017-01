El Tamar (Pablo Tamargo, nacido en Oviedo en 1977 y afincado en Gijón), cantante de lengua acerada y guitarrista todoterreno en grupos de rock como Los Izquierdos, de punk como Black Horde o de blues como Pantano, se define ahora como «un cantautor repunantucu». Así, «en asturiano, donde no ye repugnante, ye repunante, sin 'g'». Este protestón y polemista de pro, «más de Krahe que de Sabina», presenta hoy su segundo álbum, 'Red Social Medieval', cargado de ironía y con temas como 'No me ponen en Radio 3', en la sala ovetense La Salvaje. Y mañana, en el Chelsea Social Club de Gijón.

-Españoles, 'Franco ha vuelto', dice una de sus canciones. Con un videoclip, por cierto, bastante gore.

-Gore era él bastante.

-Pues tenga cuidado, porque puede herir sensibilidades.

-No, no. Si lo hice aposta. Estoy esperando que los franquistas me denuncien, pero no tienen perres. De hecho, denunciaron al autor de la careta del dictador que sale en el vídeo, que hizo un muñeco de Franco metido en una nevera y lo expuso en ARCO. Pero perdieron el juicio y llevan pagados en costas 12.000 euros. No están para mucha broma (Risas).

-Se lo digo porque en algunos sectores de Oviedo ha sentado fatal la supresión de calles franquistas.

-Pues ya estaba bien de que hubiera una estatua de Teijeiro al final de La Argañosa, que fue el paisano que quemó todo el barrio. Hay una ley que, les guste o no, se tiene que cumplir.

-Volvamos a la música. ¿Qué hace un punkarra como usted cantando tangos, pasodobles y boleros?

-Es que a mí me mola toda la música menos el reguetón, que no le pillé el tranquillo todavía.

-Su nuevo disco está lleno de colaboraciones. Una de ellas, de su primo carnal, Rodrigo Cuevas.

-Sí. En 'No cuesta nada saludar'. Rodri es un fenómeno. Canta bien y hace un show que yo soy incapaz de hacer, porque soy muy tímido. Es muy bueno y, además, un paisano encantador. Pura dulzura. Está poniendo la tonada en boca de todos por mucho que se empeñen en criticarlo cuatro energúmenos que creen que Asturias ye el cachopo y les madreñes nada más.

-Y otra de Jerónimo Granda, con esa que dice: «Este mundo es fantástico gracias a los dinosaurios».

-Esa siempre se la dedico a Tini Areces y a Álvarez-Cascos (Se ríe).

-Incluso ha conseguido que Nacho Vegas se ría de su aire funesto en 'Jóvenes atormentados'.

-Me parto de mí y de Nacho y él se parte de sí mismo, de su forma de cantar. Ojalá que todos los artistas de este país tuvieran su sentido del humor. Lo que pasa es que ahora es más cantautor protesta y ha dejado de mirarse el ombligo, adiós a tanta tristeza.

-Además, anuncia que quiere grabar un clip con Arturo Fernández.

- Lo que pasa es que es un facha de la virgen, pero seguro que al final nos llevamos bien (Risas).

-¿Todo el sarcasmo vale?

-La libertad de expresión tiene que ser intocable, pero en este país, heredero de un sistema postfranquista, solo se persiguen determinados chistes. Porque yo leo barbaridades del facherío y no veo que se les persiga mucho, la verdad.