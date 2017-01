La faceta más romántica de Melendi, en su nuevo videoclip

Melendi muestra su faceta más delicada y romántica en su nuevo videoclip para 'La casa no es igual', segundo single de 'Quítate las gafas', disco con el que está arrasando en todas las listas de los más vendidos y escuchados del país. Melendi se sienta al piano en este clip, para cantarle al dolor de la separación y a la ternura de la convivencia en pareja. 'La casa no es igual', es uno de los temas más redondos del álbum, y no puede presentarse mejor acompañado que con este vídeo.

Además, Melendi logra un nuevo éxito al mantenerse en el número 1 en España por quinta semana consecutiva con su último trabajo, 'Quítate las gafas', que además consigue la certificación de Doble Disco de Platino.

Este año, el asturiano llevará su exitoso directo a los escenarios de una extensa gira que arrancará en febrero en Ecuador, y que, antes de iniciarse en España, visitará Estados Unidos (Houston, Miami, Los Angeles, Boston), México y Chile. En España, con casi cinco meses de antelación, Melendi cuelga el cartel de sold out para su concierto del 19 de mayo en Madrid (Wizink Center) y anunció ya días atrás una segunda fecha el 20 de mayo.