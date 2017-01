Tuya, mía, cabecina y rock

El flechazo ocurrió en Mareo. Allí fue donde el músico Igor Paskual vio en acción por primera vez a Verónica Boquete, capitana y estrella indiscutible de la selección española de fútbol. Y se quedó enganchado a «aquella rapidez con el balón» y a «aquella manera de mandar». Porque «una de las cosas buenas que tiene Mareo es que oyes todo lo que pasa en el campo». Y aquella gallega que es «pura jerarquía» sobre el terreno de juego sabía lo que se hacía: «Vero me impactó. Su manera de mandar, de ordenar, de anticiparse al juego del rival». Así que, cuando tuvo que pensar en un fichaje para protagonizar el videoclip de 'Pasos de baile', uno de los temas de su segundo disco en solitario, 'Tierra firme', lo tuvo claro: «Quería a alguien que admirase. Y a Vero la admiro mucho. De hecho, me he dado cuenta de que tengo más trato con la gente del deporte que con la de la música. Porque, mientras que los músicos tienden a quejarse bastante, los deportistas tienen una actitud fuerte, poderosa ante la vida».

A esa fortaleza que intenta inculcarles también a sus tres hijos apeló el también guitarrista y compositor de Loquillo, 41 años, donostiarra de nacimiento y gijonés de adopción, con el corazón dividido entre el Sporting y la Real, cuando la tuvo enfrente: «Me impresionó. Lo confieso. Me quedé bloqueado».

Pero, al final, logró convencer a la mediapunta, porque «el fútbol es igual que el rock». Entre otras cosas, explica Paskual, «por lo que significan en la vida de la gente. Solo hay que ver que, cuando alguien se mete con tu equipo o con tu grupo favorito, es como si se metiesen con tu familia. Por eso y porque tanto en el fútbol como en el rock y en la vida en general no siempre gana el que mejor juega, el que más se esfuerza. Eso de que si trabajas lo vas a conseguir a veces no se cumple. Las injusticias existen». Algo que se hace especialmente patente en el fútbol femenino, que «se ha convertido en el último reducto del arte con la pelota y en una ética. Una forma de estar en el mundo».

Así que la conexión fue total desde el minuto uno y la jugadora del París Saint-Germain dijo sí a cambiar el césped por un bajo madrileño donde intentaron el más difícil todavía, la elegancia, dirigidos por el gijonés Mario Viñuela: «El reto era no caer en los tópicos del típico clip futbolero y evitar el 'modo hincha'. Queríamos que el acto de hacer malabarismos con el balón fuese rodado como una experiencia íntima, casi privada». Y el resultado fue que, «estéticamente, todo tiene un halo de poema romántico», defiende este creador al que le repatea la «testosterona mal entendida» del balompié masculino.

«Parece raro tratándose de una canción que emplea como metáfora principal el mundo del ballet. Pero, en ocasiones, hay más danza en el fútbol que en los escenarios y no es menos cierto que para que una banda de rock suene bien tiene que ordenarse como un buen equipo», continúa con los símiles el músico, que, al igual que la santiaguesa del 87, se declara sorprendido por la calidad final del clip, que será estrenado mañana en la madrileña FNAC de Callao.

«Lo grabamos en un edificio sin grandes decoraciones ni espacios, pero el resultado es fantástico», contó desde París la capitana, empeñada en «darle visibilidad» al fútbol femenino con acciones como esta. Porque Vero Boquete, concluye Paskual, «que luchó desde pequeña para que la dejaran jugar junto a los chicos, tiene un bagaje brutal gracias a vivir en tantos sitios y a superar las barreras con las que se ha topado en su vida». Una mujer con «una calidad futbolística y humana exquisita» que, cuando da un pase, «también es puro rock».