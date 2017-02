'Asturias', la más aplaudida

A qué nos suena Asturias? Esa fue la incógnita que queríamos despejar dejando fuera de la ecuación el himno oficial. Y, para eso, pedimos a una treintena de expertos (sopranos, gaiteros, directores de orquesta, figuras del punk o la electrónica...) que se mojasen y escogieran la canción que mejor retrata a esta región al norte del sur. Y, al final de este parto sonoro, alumbramos que esta Asturias es «verde de montes y negra de minerales». Una silueta recortada contra un «cielo impasible, vertical, inquebrantable, firme sobre roca firme, herida viva su carne». Porque las miles de gargantas que corean esos versos al final de las fiestas de prao como si les fuese la vida en ello no pueden estar equivocadas. Y porque el 'Asturias' de Víctor Manuel ganó, finalmente, una disputada elección en la que resultó vencedora por un solo voto: el que la separó de 'Santa Bárbara Bendita'. Dos emblemas que hablan de carbón y de plantear batalla en los tiempos en los que uno y otra se encuentran en peligro de extinción, según advierten nuestros votantes.

Comparten, además, orígenes que trasladan fuera de territorio astur, allende Pajares. Y, si el 'Asturias' de Víctor Manuel tiene raíces salmantinas, el 'Santa Bárbara Bendita' comparte mucho con esos primos hermanos que son los gallegos.

De Salamanca era Pedro Garfias, que escribió en homenaje a su padre asturiano el poema de 42 versos en 1937. Versos que se publicaron primero en el exilio mexicano y que luego musicalizaría el mierense tras escucharlos a finales de los setenta en un viaje al DF en el que se «estremeció» entero y se le puso «un nudo en la garganta».

Eso es lo que le pasa, todavía hoy -felizmente superada la censura franquista a la que no le gustaba lo de «millones de puños gritan» y convertida ya en un himno extraoficial-, cuando la escucha, a Tina Gutiérrez, que apuesta por ella, además, como un símbolo internacional: «La canto mucho en mis conciertos y no hay nadie que no la sepa». «Incluso en Argentina, Brasil o en una isla perdida de Santo Domingo» se ha encontrado, jura, a «gente que la conocía». Ese tema ya emblemático es, asimismo, el elegido por Chus Pedro Suárez, Manuel Paz (al frente de la Orquesta de Cámara de Siero) o Cristina del Valle, pero por otra razón bien distinta, ya que, a su juicio, «reivindica las señas de identidad de la Asturias luchadora y solidaria», en palabras de la mitad de Nuberu. Y si unos dicen que la célebre estrofa «dos veces, dos, has tenido / ocasión para jugarte / la vida en una partida, / y las dos te la jugaste...») alude a la Revolución del 34 y a la Guerra Civil, otros se remontan hasta la batalla de Covadonga. Pero, en ambos casos, subyace en el poema la rebeldía de los asturianos a lo largo de su historia, frente a cualquier tipo de tiranía o sumisión militar o política. Y de ahí que «sea asimilada y acogida preferentemente en el ámbito de la izquierda política», según define Wikipedia.

También el rapero Dark la eMe se refiere a ese espíritu combativo e, incapaz de quedarse con un tema por más que solo puntúe un voto, lo cita como el tema que mejor describe el alma asturiana junto con 'Dios te llibre de Castiella', de Nuberu, e incluso 'Mi compromiso', una composición propia.

E idéntica vocación de resistencia invocan las defensoras de la segunda clasificada en este ranking: 'Santa Bárbara Bendita' (o 'En el pozu María Luisa'), versionada por sensibilidades tan distintas como las del Coro Minero de Turón o Nacho Vegas. Y decimos defensoras porque las cuatro que se decantan por ella son mujeres de tronío: las sopranos Ana Nebot y Beatriz Díaz, la cantante de tonada Anabel Santiago y Ana Quiroga, el 50% del dúo Las CasiCasiotone, que resume el sentir común sobre ese himno popular que dicen está inspirado en una de las canciones populares gallegas más conocidas, 'O Miudiño'. Un símbolo «para todos los asturianos» que «refleja un sentimiento común de unidad y empatía hacia los mineros y la clase obrera» que «nos unió en épocas adversas», en palabras de Quiroga. Ese que a Díaz, de familia minera, también le pone «un nudo en la garganta».

Y si el tema dedicado a la cara más trágica de la minería tiene versiones asgaya, no menos acumula el tercer clasificado ex aequo: el 'Chalaneru' que lleva «roses y claveles y el corazón d'una xana» en la chalana, elegido por David Feito y José Manuel Tejedor, autor de una de las interpretaciones más guapas que se recuerdan. Pero, como esta Asturias nuestra no se entiende sin otra lucha, la de los que siguen teniendo que marchar, el empate se produjo con el 'Asturianos' de Pipo Prendes, que se otorgó el voto a sí mismo a sabiendas de que la escribió «desde el corazón». Y es, además, la que elige Rosa María Lobo, en homenaje a esos «asturianos que no estáis donde el viento os vio nacer».

Por una imagen sonora tradicional de la región apuestan también artistas que son plena ruptura como el creador del electrocuplé en madreñes, Rodrigo Cuevas, que no tiene dudas: «Me quedo con 'Onde la neblina posa' en la versión de Mariluz Cristóbal Caunedo, «la voz asturiana por excelencia» interpretando «una canción que refleja muy bien la idiosincrasia tradicional asturiana, con una melodía de una belleza tal que te atraviesa desde la tierra hasta la nuca». De esa vía más clásica dan también cuenta Vicente Prado 'El Pravianu', que se decanta por otra de las de toda la vida, 'Si yo fuera picador', por El Presi, uno de los grandes al que también señala como referencia indiscutible Massiel, quien, sin embargo, se queda con 'Soy asturianina', que la ganadora de Eurovisión ya cantaba «cuando era pequeña» en Gijón.

Porque «qué mejor que una tonada, que es nuestro canto», resume Marisa Valle Roso, que escoge 'Al pasar por el puertu'. Y, de la joven reina del género a la decana, Diamantina Rodríguez, para quien no la hay mejor que 'A las madres de los mineros', que ella interpreta siempre con el alma en un puño.

Hay quien tira para casa, como Tito Valdés, ex Australian Blonde, que apunta, sin temor a equivocarse, a 'Como tú yes', de Nuberu. «Está basada en un poema que escribió mi abuelo, José Benito Álvarez-Buylla , que para mí representaba lo mejor de Asturias» y que fue preso político en el monasterio de San Rosendo, en Orense, durante tres años.

Y hay quien, directamente, no encuentra ninguna más representativa que una composición suya «aunque quizá no sea tan conocida como otras», como el grupo Warcry, que se decanta por 'Mi tierra', compuesta por su vocalista, Víctor García. Para Joaquín Pixán, fuera del himno de Asturias -en la que sí cree que se identifican la mayoría de los asturianos-, cree que «hay muchas que representan lo que es Asturias, pero no destacaría ninguna sobre otra porque depende de muchos factores».

'Tierra', de Felpeyu, fue la elegida por Silvia Quesada por «referirse a cosas que tenemos en Asturias a las que quizá no damos mucha importancia por tenerlas tan a nuestro alcance, pero a las que, en el fondo, les tenemos un gran apego».

Y es la 'Asturias' de Melendi otra exaltación patria de «cosas que todos los asturianos sentimos como Covadonga y la Santina» y por eso es la opción de Lorena Corripio.

Porque esta región, además de melancolía, también son ritmos pegadizos, defiende la alemana Fee Reega, que se decanta por 'Lamento de Gaitas' de Los Archiduques. «Es una de las primeras canciones que conocí y hasta hoy, cada vez más, me parece que expresa perfectamente el espíritu asturiano. Tiene oscuridad y tragedia, pero suena a fiesta de pueblo y alegría. Asturias es así. Tiene una belleza espectacular y celebra la vida sin ignorar la muerte, con profundidad y muchas capas, desde el ánimo más bajo al más alto».

A ese estado de ánimo «optimista y alegre» apela también Igor Paskual a través de 'Tiempo de tormenta', de Los Locos. Y es que este donostiarra afincado en Gijón y guitarrista de Loquillo afirma: «Asturias, pese a la lluvia y ese clima que podría ser deprimente, jamás me ha resultado gris. Creo que es una región alegre, como este temazo» de Los Locos, que hacían un soul blanco muy elegante y nadie se explica cómo no fueron enormes en toda España, sino solo aquí. Quizá conectaban con el alma asturiana de una forma muy especial. Pero estoy seguro que es por esa alegría de vivir, pese a las nubes de tormenta».

Es el Principado a los ojos de un foráneo, como los dos compositores que eligió el maestro Óliver Díaz: el 'Fandango Asturiano' de Rimsky-Korsakov y las 'Escenas Asturianas' de Benito Lauret.

Pero no solo de clasicismo viven el hombre y la mujer, así que Víctor Manuel, que reconoce que jamas se votaría a sí mismo por vergüenza torera, saca pecho por 'Al home de la unidá', ese homenaje de Nuberu al irrepetible y añorado 'Juanín'.

Así volvemos a la casilla de salida, a «la Asturias real, alejada de las típicas postales» que se canta en 'Asturies o trabayes', de Dixebra, elección del músico Toli Morilla junto con dos suyas: 'Alluma'l to camín' y 'Leyendes urbanes'.

Una «autocrítica» que comparte Delfín Valdés, de La Tarrancha, con un exhaustivo listado que incluye 'Somos', escrita por él mismo, 'Ser Asturianu nun ye', popularizada por Nuberu, el 'Asturies' que Dolfo Camilo Díaz hizo para Xéliba o 'Esto ye Asturies' de Dixebra, con ácida letra del escritor gijonés Xandru Fernández y elegida por el propio líder de la formación, Xune Elipe junto con 'Rigu Esva', de Llan de Cubel: «La nuestra define muy bien la Asturies actual. De lo que fuimos durante la Revolución y la Guerra Civil y de lo que somos ahora: un país que nun quier ser un país. Una clase política y una ciudadanía que prefiere seguir siendo una sociedad subsidiaria, una provincia de Castiella».