Paula Rojo: destino Kiev

Hace ahora poco más de cuatro años, Paula Rojo echó sus miedos a un lado y se animó a probar suerte en el mundo de la música. Esta joven mierense tenía 22 años cuando se subió por primera vez a un escenario televisivo, ukelele en mano, para demostrar al jurado de la primera edición de ‘La Voz’ de que se merecía un hueco en la complicada industria musical. Malú, Melendi, Rosario y David Bisbal, tan solo con escucharla, se convencieron de ello. Y con ellos, cuantos aquella noche estaban sentados frente al televisor.

Su carrera profesional comenzó entonces, impulsada por ‘Solo tú’, una canción dedicada a su hermano, y desde entonces no ha hecho más que crecer. Dos discos en el mercado (‘Érase un sueño’ y ‘Creer para ver’), decenas de conciertos a sus espaldas y miles de seguidores la avalan. Todos sus fans están descontando los días para ver de nuevo a Paula Rojo en una competición televisiva. Su espera pronto tendrá recompensa: el próximo sábado 11 de febrero, a partir de las 22 horas, Paula competirá en ‘Objetivo Eurovisión’ (La 1) por representar a España en el Festival de Eurovisión que se celebrará en mayo en Kiev.

La canción que presenta se titula ‘Lo que nunca fue’ y para defenderla la acompañará una banda de procedencia totalmente asturiana, la suya, con la que forma tótem y ha animado más de una fiesta los últimos tiempos: Álvaro Bárcena, Ángel Miguel, Wilón DeCalle, Javi Méndez y Ángel Ruiz. Juntos tienen la misión de convencer a los espectadores de que su tema, una mezcla el country americano con pop nacional de los años 80 y 90, es el que se merece sonar en Europa.

Hace un par de semanas, Paula Rojo presentaba el ‘single’, adelanto de lo que será su nuevo disco y que verá la luz, presumiblemente, en primavera. Aunque la génesis de la canción hay que buscarla tiempo atrás, hace unos cinco años. Estaba entonces Álvaro Bárcena componiendo: «Quería hacer un tema de este rollo, con batería y a dos voces», recuerda, «pero no me pegaba para The Electric Buffalo», ríe al mencionar la otra banda a la que dedica su tiempo, eminentemente rockera. No era el momento, por lo que guardó su trabajo en un cajón, recuperándolo cuando llegó Paula. «Hace como un par de años, estábamos los dos en mi casa y me acordé de aquel trabajo. Le conté la historia, que tenía melodía, armonía y acordes y hasta media letra hecha en inglés», cuenta el músico ovetense. A Paula le gustó, se la llevó a casa y trabajó en ella a partir de la temática planteada originalmente. El resultado es ‘Lo que nunca fue’, «una historia de amistad que pudo ser algo más, pero... no lo fue», cuenta la coautora, que cantará en español.

Paula Rojo y su banda pisarán el sábado el escenario de unos estudios de Leganés en tercer lugar. Por detrás de Manel Navarro y LeKlein y por delante de Mario Jefferson, Maika y Mirela. El orden, ya oficial, ha sido meditada por la dirección del programa en base, sobre todo, al entretenimiento del espectador. «Este orden garantiza la fluidez en la entrada y salida de elementos de escenografía; enfatiza y da ritmo al espectáculo alternando estilos, diseños de iluminación y puestas en escena que pudieran tener alguna similitud», publicaron, poniendo énfasis en el término de «neutralidad». Por eso, dicen, las líneas telefónicas se abrirán no antes de que actúen los seis candidatos, «para que todos tengan el mismo tiempo para recibir votaciones», continúa el comunicado.

Jaime Cantizano ejercerá de maestro de ceremonias en una gala que poco a poco va resolviendo sus incógnitas. Como las que envuelven a la puesta en escena por la que apostarán Paula Rojo y los suyos. A falta aún de ultimar muchos detalles, sí confirman que apostarán por la sencillez. «Es un punto que no necesitamos ni discutirlo, todos teníamos claro que queríamos apostar por lo que es Paula, por cómo se ve ella en cualquier concierto, con un rollo de banda en directo y sin demasiados alardes», explica Álvaro, quien adelanta que la estética que barajan llevar, igual que el tema que defenderán, tendrá influencia americana: tejanos y camisas con refuerzos como prendas clave.

Las ganas con las que llegan y la ilusión por llegar a Kiev son muchas, pero saben que antes deberán afrontar una dura batalla con «grandísimos artistas». Por el momento quieren mantenerse al margen de conjeturas, «primero hay que pasar la gala», insiste Bárcena, que se confiesa precavido. «Ir a ‘Objetivo Eurovisión’, con todo lo que eso supone para nosotros, ya es interesante. Lo único que podemos hacer es creer en nuestro tema y defenderlo lo mejor que podamos», dice Álvaro Bárcena. Su propuesta, dicen, es honesta. Otra de sus bazas es mezclar la juventud y buen hacer de Paula con la experiencia de sus acompañantes. «Yo llevo en la música más de veinte años y, aunque vengo de un mundo más rockero, he tocado con muchísimas formaciones, pasando por fiestas de prau, a tocar country, hard rock y pasodobles...», cuenta Bárcena, al tiempo que enumera los puntos fuertes de Paula: sabe escuchar para seguir creciendo, es muy receptiva y lo coge todo enseguida: «Es inmejorable, una chavala súper sencilla y divertida; la evolución que ha tenido es tremenda y va controlando mejor los nervios». Al margen de polémicas, tanto Paula como su banda saben que lo que tienen que hacer es que su canción suene y lo haga bien. De eso y del público dependerá que Paula Rojo y su banda lleguen a Kiev.