«Soy cabezona y de ideas fijas»

Paula Rojo (Mieres, 1990) tiene una cita con sus fans el sábado en 'Objetivo Eurovisión', el programa que emitirá La 1 de TVE en 'prime time' (22 horas) y del que saldrá el elegido para representar a España en el festival de la canción que se celebrará en mayo en la capital de Ucrania. Estos días su agenda está repleta, pero aún así la cantante ha querido sacar un rato para estar con los internautas de EL COMERCIO.es. Con ellos habló de la canción con la que participa, 'Lo que nunca fue', de sus expectativas, del futuro y, sobre todo, de música «que para mí es oxígeno, una forma de vida», aseguró.

Eurovisión y el paso previo, el programa del sábado en el que se enfrentará a otros cinco artistas «maravillosos y muy buenos compañeros», ocuparon buena parte de las incógnitas de los internautas, preocupados, también, por el 'politiqueo' que hay tras el certamen que reúne frente al televisor a oleadas de fans de toda Europa. «Hace poco se demostró que se puede ganar perteneciendo al 'Big Five'... ¡Alemania es la prueba! Siempre hay que tener esperanza», recomendó la asturiana, quien aseguró que solo la experiencia de poder presentarse está significando para ella una nueva oportunidad para seguir soñando y creyendo.

'Lo que nunca fue', dice, puede que sea la propuesta menos eurovisiva de las seis que se presentan, pero precisamente de ahí parte su atractivo: «Confiamos en lo diferente y en lo honesto, y creo que la canción refleja al 100% la esencia Paula Rojo y aquí nunca se sabe... ¿Por qué no puedo ser yo?», se pregunta. Poca duda cabe de que el tema, una mezcla de country americano con pop nacional de los años 80 y 90, es marca de la casa, como también lo será una puesta en escena en la que prima la sencillez. «A veces nos olvidamos de que detrás de lo más cercano hay una belleza extraordinaria, algo que capta tu atención sin saber muy bien por qué», asegura, al tiempo que defiende «lo cálido, directo y elegante». También lo defiende la otra parte del 'kit' asturiano que luchará por estar en Kiev, la Dixie Band formada por Álvaro Bárcena, Ángel Miguel, Wilón DeCalle, Javi Méndez y Ángel Ruiz. «Soy cabezona y de ideas fijas y me dejo guiar por la primera idea que se me ocurre porque al final es la más natural y de verdad», confesó Rojo a los lectores detrás de su perenne sonrisa.

La joven, admiradora confesa de Nino Bravo, Cecilia, Víctor Manuel. y, en especial, las Dixie Chicks, está mentalizada para lo que pueda pasar en el plató de televisión. Si no gana «no pasaría nada», pues entiende que la gente votará por la que considere mejor candidatura. «La vida sigue, preparo disco para primavera y creo que esto solo es un comienzo genial para todo lo que viene próximamente...», aseguró, dejando abierta la puerta a presentarse otro año. Pero si los espectadores le dan su confianza «sería un subidón total, de primeras gritaría y después, lo celebraría con la familia y los amigos», vaticina, asumiendo la responsabilidad «con mucho respeto y presión».

En la historia vital de la joven mierense siempre ha ocupado un lugar destacado la música porque «a través de ella consigo expresar y sentir cosas que no podría hacer simplemente con palabras» y por eso le gusta contar su vida a través de las canciones. Lo empezó a hacer en Llanes cuando componía y tocaba con Tristán Armas y, paralelamente, en Vigo donde se fue a estudiar sin perder de vista su afición.

Paula intenta estos días mantenerse ajena a la presión o al menos intentarlo. Guarda un truco bajo la manga para la noche del sábado: salir al escenario con algo morado «que es mi color favorito y el de la suerte». Y repite un pensamiento casi de continuo: «Estar feliz pase lo que pase». Una vez defendida la canción, será el público el que tenga la opción de votar por ella.