Manel Navarro 'regala' cortes de manga al público tras ser elegido como representante para Eurovisión

La preselección española para Eurovisión no estuvo exenta de polémica. Tras el lamentable episodio de John Cobra en la edición de 2010, con insultos al público tras ser abucheado, la historia eurovisiva de España suma un nuevo capítulo esperpéntico tras lo vivido en la elección de Manel Navarro como representante para la próxima edición del festival.

Tal como apuntaban los vaticinios, la velada de "Objetivo Eurovisión" se convirtió anoche en un cara a cara entre el catalán y Mirela, la "eterna aspirante" al trono eurovisivo. La cantante madrileña, de 27 años, ya había participado en dos ocasiones anteriores en una preselección para el festival, quedando segunda en 2007 y finalista en 2009. En las encuestas online, Mirela gozaba de mayor respaldo entre el público europeo gracias a "Contigo", un tema pop de aires mediterráneos que devolvía a España el carácter latino perdido tras la participación de Barei con un tema cien por cien en inglés. En efecto, la puesta en escena de Mirela estuvo impregnada de un fuerte sabor español bajo un público entregado a la artista. Mientras, Manel Navarro se defendió también con una actuación cálida y veraniega, apoyándose en imágenes de sol y playa que acompañaban fielmente al tema ligero y pegadizo que cantará en Kiev.

Lo que no esperaba nadie es que el duelo se iba a resolver de la manera más amarga posible, ya que la suma de votos de jurado y televoto provocó un empate entre ambos. Los expertos se decantaron por Manel y el televoto, por Mirela. El apoyo del jurado a Manel levantó ampollas desde el mismo momento en que sus integrantes fueron anunciados, ya que Xavi Martínez le brindó un gran apoyo mediático en su emisora, Los 40 Principales, cuando lanzó la canción. De hecho, gracias a la ayuda de Sony, "Do it for your lover" ha llegado a colarse en la lista de éxitos de la emisora. Una complicidad que levantó suspicacias entre algunos de los otros participantes en vista de la buena sintonía entre jurado y artista. Tanto Xavi Martínez como la locutora de Radio 3 Virginia Díaz dieron su máxima puntuación al catalán y la peor a Mirela. Javier Cárdenas, el otro miembro del jurado, sí otorgó su "doce" a la madrileña.

Entre abucheos, Manel Navarro se proclamó finalmente vencedor ya que por primera vez, era el jurado y no el televoto quien tenía la última palabra. La conclusión enfadó al público eurofan, que afeó al jurado su decisión y descalificó al nuevo representante español. Manel, muy nervioso ante la situación, respondió con un escondido corte de mangas segundos antes de volver a interpretar su tema, ya como ganador.

El gesto generó un gran revuelo en las redes sociales y muchos seguidores del festival han pedido su descalificación. Lo que iba a ser una fiesta de la música acabó convirtiéndose en un espectáculo dantesco, con insultos a un ganador que acudirá a Eurovisión sin el calor de su gente.