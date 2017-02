Los nombres propios de la música asturiana

Con la música por bandera se llenó el Teatro Filarmónica de Oviedo por la gala de entrega de los Premios Amas, que congregó este viernes en torno a un centenar de artistas con denominación de origen asturiana. Un total de 88 aspirantes esperaban salir de esta XII edición con galardón bajo el brazo pero, finalmente, solo 22 pudieron darse el gusto. Uno por categoría. A ello contribuyeron las 97.198 personas que participaron en las votaciones apoyando a sus favoritos.

Fernando Valle Roso triunfó en la categoría de disco folk con ‘Con estes y otres palabres’; la banda Desakato hizo lo propio en la de disco rock con ‘La teoría del fuego’; y Buen Suceso, con su ‘Vivinos y coleando’, se impuso en la álbum de otras escenas. Los Amas premian además una canción perteneciente a cada una de esas disciplinas que, en esta ocasión, han sido: ‘Suaños al alba’, de la Banda de Gaites Teixo-Manolo Quirós, en el género folk; ‘Over and over again’, de Amboaje, en el rock; y en la disciplina de otras escenas, el premio se lo llevó M de Matilde por ‘Los antros de Moscú’.

Los nervios que abrieron la cita se transformaron en vítores a medida que iban saliendo los nombres de los ganadores y se volvieron aplausos atronadores cuando se pronunció el nombre de Alejandro Blanco, más conocido como Alejandro Espina. El que fuera batería de Ilegales, fallecido hace ahora poco más de once meses, fue uno de los dos músicos homenajeados ayer en el teatro. «Allí donde fue nadie habló más de él», dijo emocionadísimo su padre al recoger el premio. La sobrina del músico fallecido, que no podía detener las lágrimas, lo recogió junto a él. «Él me enseñó que tenía que luchar por mis sueños», consiguió decir. El otro premio de honor fue para Niti Colsa (Oviedo, 1943), el músico que introdujo la guitarra eléctrica en Asturias y fundó en 1958 el grupo Los Juniors. «Para mí es un orgullo y satisfacción recibir un premio. Vamos a seguir cantando mientras el cuerpo aguante», advirtió.

El panorama musical asturiano se refuerza con la aportación de Rodrigo Cuevas, ganador en la categoría de artista revelación a la que aspiraban también Buenaventura, Efectos Personales y Swap. Su discurso fue toda una reivindicación feminista: «Toy nerviosu. Me emociono fía. Y agradezco a les muyeres, sobre todo a mi madre. A todas las muyeres que me influenciaron, con Estrella Morente a la cabeza. A ese 50% de la población que sigue muriendo. Ellas son las compositoras tradicionales, el arte siempre estuvo en manos de muyeres. El 90% de los nominados y de los que entregan los premios son hombres, pero el 100% de las azafatas son mujeres», criticó, para después recibir un sonoro aplauso. La voz, este año, es fenenina y encarnada en el buen hacer de Eva Fernández, de MyVestal, quien se impuso a Isabel Muñiz, Sandra Lusquiños y Fredy Kostia en las votaciones. «Esto es una mierda. Yo quería ser la eterna nominada, como Bette Davis», dijo antes de agradecer el premio. Mónika Osmo, ganadora en la categoría de deejay, pone en valor la música electrónica hecha en la región.

La gran familia de la música asturiana se reunió ayer en el Filarmónica en la entrega de los Amas. / M. Rojas

Entre los instrumentistas se premió a: Roberto García, de WarCry (bajo), Fernando Argüelles, de NueveConDiez (batería), Dani León (guitarra), Cristina Montull (teclados), Rigu Suárez (otros instrumentos) y el Grupu Folclóricu Práu Llerón de Mieres (gaita).

Los XII Premios Amas pusieron también en valor el trabajo del letrista de Bueno, Javi Vallina; la producción de Gonzalo González Dorado; el directo de Posession; la portada y diseño de ‘Balls to the Wall’ hecho por Ton J. Araujo ‘Txuleerock’ y la producción electrónica de The Otter Gang. Titi Muñoz firma el mejor videoclip, ‘Fuego’; y Alberto García triunfa en la categoría de músicas de cine con ‘Exit’. En total 22 aristas y agrupaciones son las valedoras de la música ‘made in’ Asturias.

