«En el arte y el sexo todo está permitido»

Empezó en casa y en casa termina. Igor Paskual (San Sebastián, 1975), músico, escritor, columnista cultural y deportivo y alma inquieta y reflexiva afincada en estas páginas, concluye el viernes en la sala Acapulco (22 horas, 10 euros) de Gijón la gira de su segundo álbum en solitario, 'Tierra firme'. No estará solo: le acompañarán Jorge Ilegal, Nacho Álvarez y Pablo Moro.

¿Hay tierra firme en este mundo tan inestable?

El disco se llama así por eso. Estaba agotado de oír constantemente que no hay nada seguro, nada en lo que podemos confiar. Yo digo que sí, empezando por la belleza y el arte.

¿Cuál es su firme en la música?

La pasión y las ganas de vivir que me provoca. La música es un trampolín, una manera de estar en el mundo, te da respuestas y te da energía física.

En tiempos convulsos, ¿cuál es el papel de los artistas?

Uno de los primeros es ser bufones, entretenedores. Y luego hay otra parte de señalar hacia donde van las cosas. Pero a los músicos o se nos toma muy en serio o muy en broma, cuando estamos en medio de las dos cosas. Tenemos una forma de llamar la atención, de llegar a la gente, que un político no tiene. No digo que tengamos más razón, pero sí que llegamos de una manera en la que el político es incapaz.

Los estadounidenses se meten en muchos líos políticos. ¿Aquí qué?

Aquí hay muchísima gente posicionada políticamente en la música y en el cine. Pero ya sabe qué pasa cuando alguien se posiciona... La ventaja que tienen los americanos es que, sean demócratas o republicanos, tienen un objetivo común: su país, al que aman y sienten que le deben. Hicieron una guerra civil con unas heridas muy bien cerradas. En nuestro caso, las heridas están muy mal cerradas. No todos vemos ni sentimos el país de la misma forma. Ellos lo ven como una madre común y nosotros como un matrimonio separado. Y por eso ellos se pueden implicar de una forma más bestia sin que les cueste artísticamente.

Raperos y titiriteros a la cárcel. ¿Vivimos la dictadura de lo políticamente correcto?

Para mí lo políticamente correcto es un triunfo. Lo de los titiriteros y el rapero tiene que ver con la libertad de expresión y con aplicar una ley antiterrorista para juzgar cualquier cosa, que además no se aplica por igual a todas las personas. Pero creo que lo políticamente correcto, aunque yo lo rompa continuamente, es un avance.

Defina políticamente correcto.

Es llamar a cada persona por su nombre y no de forma despectiva. 'Nigger' en EE UU no es políticamente incorrecto, ¿pero debería ir alguien a la cárcel por decirlo? No. A veces nos gusta jugar con los términos porque nos hace sentir más cómodos, que nos están oprimiendo, que eso es algo que también nos gusta a los artistas. Pero el caso de los titiriteros y el rapero tiene que ver con una ley mal aplicada. Es un tema complicado. Hay muchos matices.

También se cancelan conciertos: Albert Pla, Francisco... ¿Esto qué es?

Yo estoy absolutamente en contra. Para mí esto es una traducción de lo que pasa en otros ámbitos de la realidad. Los artistas no vivimos en una burbuja. Lo que refleja es un estado de miedo, donde cualquier acción mínimamente política es vista con suspicacia.

Y en la música no valen estados de miedo.

El terreno de un artista es como el terreno del sexo, el arte es el único lugar donde todo prácticamente debe estar permitido. Siempre que, como en el sexo, sea consensuado. Son los espacios de libertad en el sentido más amplio. Es una especie de acuerdo que tenemos las culturas, las civilizaciones, para que se abran debates, para que se muestre el ser humano. Es decir, lo que se puede consentir en el arte, igual no se puede consentir en el Congreso.

Vamos con la música. Se acaba la gira. ¿Sensación agridulce?

Sí. Estar fuera de casa es muy estimulante, es la vida nómada, cada día pasan cosas distintas... Pero cuando tienes hijos [tres] sientes que tienes que asumir tus responsabilidades. Y además uno necesita rutinas para seguir escribiendo, componiendo, para leer, para estar atento a lo que pasa. Estar de gira tiene un punto de burbuja eternamente adolescente, porque a veces los problemas con los que te enfrentas poco tienen que ver con el mundo real, eres una persona magnífica, todo es estupendo...

Es que subirse al escenario es muy grande...

Es que tienes que ser muy grande. La gente no paga una entrada para verte si no. Tienes que cumplir sus expectativas y para eso tienes que sentirte muy grande.

¿Por qué nos lo vamos a pasar muy bien el viernes en Gijón?

Será un concierto especial. Voy a tocar muchas canciones que no están en mis dos discos. Va a ser un recorrido por toda mi carrera. Tengo una banda maravillosa y voy a tener tres invitados muy especiales: Jorge Ilegal, que es uno de mis referentes; Nacho Álvarez, del cuarteto Bendición, y Pablo Moro. Nunca había hecho esto y me apetecía. Para mí es también devolver a la ciudad todo lo que me da.

¿Pros y contras de ser líder o solo miembro de la banda?

Cuando soy yo mismo, la gran ventaja es que artísticamente hago exactamente lo que quiero, y eso es muy gratificante. Las ventajas de ir con el Loco son otras: la dimensión, el gran formato...

Es músico y escritor. ¿Es muy diferente la inspiración para componer y para escribir?

Es distinto como acometerlo. Yo puedo levantarme, ponerme a escribir y sé que en dos horas puedo tener un texto medianamente aceptable. Con una canción, no sé por qué, no pasa. Las horas de trabajo no te garantizan que hagas buenas canciones. En la música entran muchos vectores: la melodía, la prosa, la prosodia... Lleva el mismo tiempo hacer una buena canción que una mala. La escritura es más fácil de controlar, de llevar al terreno que quieres.

¿Qué será lo próximo?

Empiezo otra gira con Loquillo el 31 de marzo y estoy trabajando ya en un nuevo disco que saldrá en 2018. Yo no me encierro a grabar un mes en el estudio, sino que voy grabando en oleadas. Me da más perspectiva.

¿Vendrá por aquí con Loquillo?

Creo que vendremos a Gijón para después de verano.

¿Se puede seguir tocando 'La mataré'?

Sí, claro que se puede seguir tocando. Es una canción maravillosa que además expresa un sentimiento que es muy habitual tener. El problema es saber qué es lo que se escucha, tener las herramientas para saber gestionar la información, hay que saber con qué filtro pasarla.

¿Qué le pinchamos al Sporting para que se venga arriba y dé el campanazo en Barcelona?

Yo les pondría mi canción 'Chica de gama de alta', porque es el vídeo clip donde sale Manolo Preciado. Necesitan ese espíritu.

¿Nos salvamos?

Sí. Seguro. Si con la cantidad de partidos que se han perdido no estamos los últimos, significa que tenemos mucho por ganar. Va a haber equipos que van a perder fuelle al final y nosotros nos vamos a ir para arriba.