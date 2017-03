Pau Donés: «Escribí 'Humo' el día que pensaba que la vida se me escapaba»

Pau Donés celebra sus 50 años y los 20 de Jarabe de Palo con «50 palos», un triple proyecto que incluye su primera gira desde que le diagnosticaron cáncer, un libro y un disco de grandes éxitos de la banda, junto al nuevo tema 'Humo', que escribió, reveló ayer, el día que pensó que la vida se le escapaba. «La compuse el día que pensé que uno de mis grandes amores, que es la vida, se me escapaba. Estaba cagado de miedo. Tiene una letra con una potencia que me gusta y una melodía que acompaña muy bien», explicó Donés ante los medios en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, sobre el único tema inédito del álbum recopilación con 22 canciones que resumen las dos décadas de trayectoria de Jarabe de Palo.

Será precisamente ese coliseo madrileño, una de las paradas de la agrupación en su nueva gira, que iniciarán en Gipuzkoa el 3 de mayo, el 4 de mayo actuará en el Kafe Antzokia de Bilbao y después de visitar una docena de ciudades más, llegará al Nuevo Teatro Alcalá el 7 de junio.

El cantante, que hace un mes anunciaba que le habían encontrado un nuevo tumor, ha subrayado que no tiene «ni miedo ni fe», ya que a esta se le confían «muchas cosas», por lo que él «nunca» ha dejado su vida en manos de la fe. «No tengo ninguna intención de perdurar, no me gustaría ser un ejemplo de nada. Solamente quiero que queden las canciones», afirmó.

En total, son más de quince las ciudades españoles en las que Jarabe de Palo actuará acompañado de un piano, un violonchelo y un contrabajo, un regreso a los escenarios que a Donés le «apetece especialmente» porque le «jodió cantidad» cancelar el tour de 2015 cuando le diagnosticaron cáncer.

Esa experiencia es una de las que el cantante desgrana en '50 palos' y sigo soñando (Planeta), el proyecto con el que completa este triplete junto al disco y la gira, un libro en el que no hace balance porque eso solo se hace «cuando acaba algo». «El presente es lo importante, el día a día», apostilla Donés, añadiendo que este tomo «simplemente es un pasito más» en su vida «artística y personal». «Más que aprender o descubrir, lo que he hecho con este libro ha sido reafirmarme en que soy músico, en que lo mío es esto», ha afirmado el cantante.

Y volverá a lo «suyo», a los escenarios, con '50 palos: la gira', recorriendo España en mayo; en junio la costa este de Estados Unidos, y regresando en julio y agosto a España -e Italia-, pero en esta ocasión combinando el nuevo espectáculo con una gira en eléctrico full banda celebrando los 20 años del grupo.

En septiembre la agrupación actuará en México, y en octubre en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y la República Dominicana, para cerrar el año en noviembre con una segunda parte en Estados Unidos, en la costa oeste.