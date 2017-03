The Sounds, Joey Cape, Los Tiki Phantoms y Vulk se suman al cartel del Tsunami Xixón

Nueve confirmaciones se suman al cartel de conciertos del Tsunami Xixón, el festival que tomará la ciudad los días 28 y 29 de julio. A grandes nombres del panorama musical nacional e internacional se suman ahora la banda sueca The Sounds, el estilo punk rock de Joey Cape, Sam Alone & The Gravediggers con su ritmo folk, el punk con sello de True Mountains, Dani Llamas y los gijoneses The Garage Van. Además, cuatro bandas, Los Tiki Phantoms, Vulk, Favx y los ya confirmados Jardín de la Croix, tocarán en la ciudad el sábado 29 auspiciados por Jägermusic, en una iniciativa conjunta destinada a apoyar la escena musical underground nacional. El festival dispondrá de zona de acampada oficial en el Camping Municipal de Deva.