Donovan, un bardo universal

Hay ocasiones en las que merece la pena hacer un esfuerzo y acercarse hasta el Teatro de la Laboral. Anoche era una de ellas y alrededor de medio millar de personas fueron más que suficientes para que Donovan (Maryhill, Escocia, 1946), el gran gurú del folk, el padre de la psicodelia -el abuelo quizás, que suma ya 70 años- se sintiese arropado en Gijón por un público que, en su mayor parte, sabía lo que iba a encontrarse: un concierto cara a cara con uno de esos nombres que quedarán marcados en la historia del rock no solo por sus canciones, sino por ese aura de leyenda que rodea tan solo a unos pocos.

Cumplió lo prometido y, cinco minutos después de la hora señalada, tras un caluroso aplauso de bienvenida, sobre el escenario casi vacío, como si de un ritual chamánico se tratase, se sentó el músico con su guitarra para tocar un puñado de canciones, varias de ellas eternas, y también para hablar. Para contar historias, recuerdos que empezaron con 'Catch the wind', uno de sus himnos, seguido, como si no quisiere hacer esperar, por 'Colours', cuyos primeros acordes fueron recibidos también con aplausos.

Desde sus encuentros con The Beatles o Jimmy Page a referencias filosóficas. La excusa era celebrar los cincuenta años -cincuenta, sí- de 'Sunshine Superman', uno de sus discos más aclamados, pero lo cierto es que un solo hombre con su guitarra, aunque sea Donovan, lo tiene complicado para conseguir evocar aquel derroche de sonoridades.

Los años pesan, la voz ya no llega tan alto, pero las canciones permanecen. Agarrado a 'Kelly', su guitarra verde color esmeralda, fue desgranando canciones, con preeminencia de discos como 'Fairy Tales', con composiciones más adecuadas al formato que ayer presentaba Donovan en Gijón.

Tras recordar los vínculos entre su Escocia natal, Irlanda, la Bretaña y el Cantábrico, recurrió a un par de temas sobre la Reina Ginebra y el soldadito de plomo para resaltar la importancia de los cuentos y leyendas en estas tierras que tantas cosas comparten.

De la India a Gijón

Después, tocaría un par de canciones de Buffy Sainte-Marie que grabó en sus discos. Una de ellas, la pacifista 'The universal soldier'. Y, tras contar la historia de 'Kelly', interpretó 'The promise', la primera canción que compuso con ella. Y, cómo no, tampoco podían faltar el tema que se trajo de la India, 'Hurdy Gurdy Man', ni 'The season of the witch', 'Sunshine Superman' o la aplaudidísima y coreada 'Mellow Yellow'.

Y así llegaron los bises, para los que dejó 'Atlantis', una canción para la esperanza. Tras una hora y media de concierto, con la misma sonrisa con la que entró al escenario, Donovan se despidió.

Se fue, parsimonioso, y dejó tras de él a un grupo de personas que, a pesar de que ya no vieron al jovencito desenfadado de los años sesenta del siglo pasado, podrán contar cuando ya no esté en este mundo que sí, que ellos vieron tocar a Donovan en Gijón. Que se sentó allí, sobre una alfombra blanca de piel de oveja y con el pelo desaliñado en el teatro soñado por Luis Moya para la Universidad Laboral. Un lugar que empezó a construirse el mismo año en el que, al otro lado del mar, nacía el músico que ayer dejó sus canciones resonando para siempre entre sus muros. Historia de Gijón.