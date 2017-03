Un año sin la risa de Alejandro Espina

Hace un año la escena musical asturiana se paró en seco. Había perdido a uno de sus indispensables, al músico siempre dispuesto a tocar y ayudar, al bajista que contribuyó a que Asturias escribiera un capítulo destacado en la historia del rock nacional a finales de los años 80 y principios de los 90. Alejandro Blanco 'Espina' fallecía a causa de un paro cardíaco a los 43 años. Hoy, 365 días después, sus compañeros publican un vídeo de homenaje, 'Jandro, siempre estarás aquí', iniciado por su amigo Alberto Ceán-Bermúdez.

Con la música por instrumento, la historia como partitura y los recuerdos y anécdotas como aliño especial, el trabajo recoge casi tres décadas de vida, desde que Jandrín empezara a tocar en Malas Compañías en 1988. Vídeos de conciertos, actuaciones televisadas, entrevistas, decenas de fotografías siempre acompañado de su instrumento y declaraciones de veintiocho personas que le trataron no solo encima de un escenario configuran un retrato documental que, aunque amateur, plasma en 155 minutos toda la esencia de Alejandro Blanco aportando mucho material inédito a su historia.

Un hombre alegre, vital, entusiasta, de los que no solo es que preste conocer, sino que hay que dar las gracias de haberle conocido. Lo definen así quienes llevan un año echándole de menos. Siempre con una sonrisa, que nunca borraba porque ni siquiera se enfadaba. «En el mundo de la música, donde hay muchos egos y vanidades, él carecía de ello. Era esa pasta que conseguía hacer grupo», le describe el colaborador de EL COMERCIO Manolo D. Abad, que prologa un documental gestado como lo hacen las mejores cosas, poco a poco, y disponible en la web siempreestarasaqui.com. «La idea me surgió al mes de fallecer Jandro porque guardo muchas fotografías y vídeos de conciertos de Ilegales», cuenta Ceán-Bermúdez, quien acompañó al grupo entre 2002 y 2014, ayudando un poco en todo de forma totalmente altruista. «Pensé que había que hacer algo realmente bonito y que repasase la totalidad de su carrera como músico y bajista, pues antes de entrar en Ilegales en 1994 había pasado por varias bandas asturianas», explica. Y se puso manos a la obra, contactando con miembros de todos los grupos en los que Jandro dejó su sello, sin excluir a nadie, y muchos compañeros más. Le contestaron Nacho e Isma, de Malas Compañías; Miguel Fuentes, de Amateur; Javi Ramos, de Viernes 13 y Los Ruidos; Rubén Mol, actual batería de Mota Blues y ex Ilegales; Dolph Espina, de Doctor Lecter; Berdi, de Kashmir; el exbajista de Ilegales Rafa Kas; los manager Fernando Guerra y Antonio Martínez o el fotógrafo Domingo J. Casas, que firma buena parte de las instantáneas que se ven en el documental, además de las que aporta Ceán.

El Alejandro Blanco que tiró a la charca a Rubén Mol, el que le pedía a Jorge Explosión la canción del 'darilolo' con la que «se descojonaba» y el que provocó que Robbie Egocheaga odie el bourbon también está en el documental. «Quise que fuera a la par divertido, que los testimonios emocionantes se mezclaran con sus anécdotas más divertidas y sus frases típicas», cuenta quien se ha dedicado casi sin descanso -como reflejan sus ojeras y emoción- las últimas semanas a que este documental estuviera listo hoy.

Santiago Botero conoció a la banda en 1998 cuando empezó a trabajar en una página fan de Ilegales desde Colombia. «Me mandó un mail agradeciéndome el esfuerzo y ofreciéndose, si se lo pedía, a revisar contenidos», cuenta en el vídeo, en cuya elaboración su ayuda ha sido fundamental. También por él, Ilegales regresó a Ecuador en 2001. Juan Flores, Alejandro Felgueroso, Roberto Collado y Vicente Ros, exsaxo, exbajista, exarmónica y actual técnico de sonido de Ilegales, respectivamente; Fernando Arce; Juan Martínez y Jaime Suárez, de Los Ruidos; Pablo Valdés; Bull; Javier Egocheaga, del Savoy Club; Javi Monge (Los Playtex); Divi Fresno (Los Sangrientos) y la banda ecuatoriana Necrofobia aparecen en el documental, al que han aportado material Álvaro Bárcena y Willon de Calle. Si Jandrín hoy estuviera con sus amigos y familia viendo este documental de seguro diría «¡Hostia, vaya pasón!», propondría después salir «a tomarla» a algún garito «de lo peor». «Esto es lo que he hecho con más pasión y cariño en toda mi vida, con el único objetivo de que quede un recuerdo de la grandeza de tan enorme músico, mejor persona, amigo de sus amigos y un hombre entrañable», resume Ceán-Bermúdez. Sus amigos no le olvidan. Hoy, sobre todo, le recuerdan con una caña y aplaudiendo el rock and roll.