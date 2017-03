«Perales es un compositor espectacular»

Iván Ferreiro (Nigrán, 1970) desembarcará el próximo día 29 en Oviedo para estar como en 'Casa', que es el título de su último trabajo discográfico y también la sensación que tiene el gallego después de romper con su pareja y sufrir una caída de una bici que le provocó una rotura de clavícula. «Una cosa trajo la otra». Ferreiro protagoniza, arropado por una banda en la que cuenta con su hermano Amaro, la Gira Mahou 2017 en la Sala Estilo (21 horas), donde, además de presentar sus últimas canciones, también hará un repaso por sus clásicos de su carrera. En el camino, el que fuera líder de Los Piratas ha descubierto cosas como que es hiperactivo, que los fracasos sentimentales «no son para tanto» y que, a veces, «los malos resultan mucho más interesantes que los buenos».

Lo primero: ¿cómo está?

Bien. En un gran momento. No puedo quejarme.

«Solo somos monos asustados porque no saben nada de este universo gigantesco»

«Los que cantamos mal tenemos que tener letras un poco mejores para que nos escuchen»

De hecho, firma un disco que iba a ser depresivo y ha terminado siendo un canto a las pequeñas cosas que nos salvan de la tormenta.

Pues sí. Fue un disco hecho en un momento de bajón, pero quedó bastante positivo y alegre. Marca el camino que he tenido este año y estoy deseando presentarlo con una banda en la que todos son unos musicazos.

¿Se terminó lo de ser 'indie' y se ha pasado al 'mainstream'? Se lo pregunto porque hace poco lo vimos en Gijón con un músico tan comercial como Orozco.

Yo no tengo ningún problema con la música comercial. No lo he tenido jamás. Y los tiempos han ido cambiando mucho. Así que, aunque en otro momento tuve algunos problemas con cómo funcionaba la industria, ahora mismo no es buena idea meterse con ella porque ya está siendo azotada por bastantes problemas. La verdad es que yo me llevo bastante bien con todo el mundo, gente de todos los estilos.

¿Por ejemplo?

Perales, por ejemplo, es un compositor espectacular. Y creo que, a veces, nos olvidamos de que en España ha habido muchos y muy buenos: Julio Iglesias, Raphael y todos los grandes tenían a enormes compositores trabajando para ellos. ¿Así que por qué no voy a componer yo para Bisbal o Bustamante?

¿Sobre qué más habla en sus nuevos temas?

Sobre la soledad, sobre la necesidad, sobre la realidad que tenemos delante. Y, por supuesto, de las pequeñas cosas que nos llevan a las que son muy grandes, infinitas. De hecho, en la portada se ve el cúmulo de galaxias donde está la Vía Láctea. Hablo de nuestro vecindario galáctico. Y, por eso, en el dibujo aparece un puntito que es nuestra galaxia, donde hay millones de estrellas. Así que nuestra casa es un sitio muy amplio. En ese tiempo cósmico somos solo un segundo.

Le veo muy metafísico.

Es que, en el fondo, solo somos monos asustados. Monos con menos pelo, un poco más listos que los chimpancés, que consiguen fabricar aviones, beben cerveza y tienen una cierta sofisticación en el sexo... Podemos leer, escribir o intentar entender un poco del cosmos, pero solo mirar hacia arriba debería crearnos una cierta conmoción porque somos monos que entienden un poco, pero no saben nada de este universo gigantesco. De ahí nuestro miedo. De que somos seres ignorantes que avanzan muy rápido tecnológicamente, pero que estamos olvidándonos de cosas muy importantes como los derechos humanos. Por eso hay que querer incluso la estupidez del ser humano en general. Y a las personas estúpidas en concreto a lo mejor hay que mandarlas a la mierda.

¿Y usted de qué planeta se siente?

Soy de Vigo, soy del Val Miñor, porque llevo muchos años allí, también soy de Madrid, porque estoy con mis amigos y me siento en casa, de Barcelona, de Donosti, de Gijón y de Oviedo... Soy de muchos sitios. Pero, en el fondo, todo eso tendrá que desaparecer y diluirse porque somos seres humanos y vivimos en la Tierra, un solo país en el que deberíamos hacer cosas juntos y trabajar todos a una. En realidad, creo que todos somos gallegos y que Galicia nació en África y, a partir de ahí, ya nos expandimos en busca de un sitio más agradable. Los chinos, los indígenas americanos... todos son gallegos, pero no lo saben (Risas). Y gallegos y asturianos, primos hermanos, sin duda.

¿Eso también es aplicable a mujeres y hombres?

Por supuesto. El machismo es un problema muy grave, uno de los principales que tenemos. Pero, en el momento en el que entendamos que es lo mismo un senegalés que un norteamericano, un negro que un blanco, un alto que un bajo, uno con gafas que otro que no las lleva, los guapos y los feos... Aunque yo, personalmente, empezaría trabajando en la igualdad entre hombres y mujeres. Me parece lo más acuciante en este momento.

¿Cuáles son esas pequeñas cosas que le hacen feliz?

Pues supongo que las mismas que a todo el mundo: estar con los amigos, cocinar, dar un paseo, ver pelis, escribir...

Y, de hecho, le da más importancia a las letras que a las melodías.

Sí, bueno... Supongo que eso tiene una razón de ser, que es que los que cantamos mal tenemos que tener letras un poco mejores para que nos escuchen.

¿Sus hijos le escuchan?

¡Claro! (Ríe). Además, les gusta mucho la música y vamos a muchos conciertos juntos. De hecho, esta semana tenemos a Love of Lesbian un día y a Leiva el siguiente.

Está tan zen que he leído que le da igual que gane su paisano Rajoy que Pablo Iglesias.

Desde mi punto de vista, todas las conversaciones de los políticos deberían empezar con que, en algún momento, va a estallar el Sol y va a haber que mover este planeta de sitio. Eso va a pasar dentro de mucho tiempo, pero tenemos que prepararnos todos a una. Así que creo que debemos empezar a pensar en eso, además de en qué vamos a hacer los próximos cuatro años. El problema es la poca visión. Llevamos 2.000 años desde Jesucristo. Pues bien: sobrevivamos por lo menos 10.000 años más y construyamos un sitio para que puedan seguir naciendo y viviendo felices otros seres humanos. Yo no voy a vivir para verlo, pero espero que haya todavía algún Ferreiro por ahí sobreviviendo.

Hasta se ha quitado del Tinder.

Sí. Eso significa que estoy en otra cosa (Risas).