«Tino estaría maravillado»

«Gracias por este proyecto. Si Tino pudiera verlo desde alguna parte -y a mí me gusta pensar que sí- estaría maravillado. No solo por la tecnología, sino por comprobar el cariño con el que está siendo recordada su obra». Conchita Casal, hermana del enorme artista de Tudela Veguín, agradeció ayer, al borde de las lágrimas y en nombre de la familia, el homenaje musical que tendrá lugar el próximo 12 de abril, a las 20 horas, En el ovetense Teatro Campoamor: 'Casal Sinfónico. Trono Vacío'. Un tributo en el que se recuperará la voz del cantante a través de doce de los temas de su repertorio que serán interpretados por Oviedo Filarmonía, dirigida por el maestro ovetense César Álvarez, con las orquestaciones sinfónicas que ha creado, ex profeso, el arreglista y pianista Pedro Contreras.

Y los elegidos han sido 'Embrujada', 'Blanca Estancia', 'Teatro de la Oscuridad', 'Bailar hasta Morir', 'Pájaros', Áfrican Chic', 'Champú de Huevo', 'Billy Boy', 'Miedo' 'Etiqueta Negra', 'Mañana' y 'Pánico en el Edén', a los que se sumará «una propina que, a día de hoy, todavía es objeto de un intenso debate».

«Vuelve Tino», sentenció el concejal de Cultura ovetense, Roberto Sánchez Ramos 'Rivi', quien subrayó que «estamos ante el primer trabajo que se hace en España de estas características», ya que no solo se utilizará su voz «tras un trabajo de recuperación y restauración de las grabaciones originales casi de orfebrería», sino que también se ha diseñado «un espectáculo de gran impacto visual que parece magia», cuya dirección artística correrá a cargo de alguien con tanto prestigio como Luis Antonio Suárez y que presentará Rodrigo Cuevas, fan confeso del autor de 'Oro negro'.

Porque, según resumió el productor del espectáculo, Carlos Barral, «nadie ha ocupado el trono que Casal dejó vacío» tras morir en accidente de tráfico en 1991, con solo 41 años, y el equipo artístico y técnico -que congrega a varias generaciones reunidas en torno a una figura irrepetible- ha querido organizar un show «a la altura de su audacia, su heterodoxia creativa y su glamourosa figura de creador total». Recuperar a un hombre «con una capacidad vocal impresionante y unos textos literarios de una riqueza y una modernidad absolutas» y «enamorar a sus fans de siempre y a los que lo descubran ahora». Un espectáculo que, con un presupuesto de 50.000 euros y entradas que oscilan entre 16 y 25 euros, pretende viajar por todo el país tras su estreno en el Campoamor «para demostrar que su música sigue tan viva y tan vigente como siempre» y «reivindicar su aura, su estética y su singular creatividad desde una actitud contemporánea. Tino se lo merece».