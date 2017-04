Sonidos diurnos con cielo revuelto

Abril se levantó revuelto en su día de estreno y al mediodía un nordeste caprichoso manejaba las nubes a su antojo sobre el cielo de Gijón: por ahí despejado y por allá cubierto. En la Plaza Mayor se desarrollaba el rito habitual de los mediodías de fin de semana, con sus recién casados y sus respectivas troupes de invitados saliendo de la Casa Consistorial, además del trasiego de paseantes, ciclistas y disfrutadores en general de la hora del aperitivo en las terrazas. Bajo una carpa, en el mismo espacio y una primavera más el Gijón Sound Festival convocaba a sus fieles a la primera sesión vermú con sendos directos igual de estimulantes: el jazz libre y divertido de Alegato Boogaloo para abrir boca antes de recibir en el escenario al irrepetible Joe Crepúsculo.

A manera de inauguración oficiosa o pregón la fiesta matinal comenzó con un guiño solidario a la asociación Hierbabuena de pacientes psiquiátricos que celebraban el Día Internacional de la Salud Mental reivindicando con humor su orgullosa condición de «locos» y distribuyendo entre el público sombreros de papel de periódico con eslóganes del colectivo. Los ritmos de Alegato Boogaloo pusieron pronto a moverse los capiruchos y los pies de un público que poco a poco iba adentrándose en la carpa.

Entre el viento

El viento seguía capricheando con las nubes cuando salió a escena el barcelonés Joe Crepúsculo, cantautor tecno-pop para los amantes de las etiquetas y un verdadero torbellino de diversión musical inteligente para quienes se dejan llevar por el personal estilo de sus directos. Parapetado tras sus máquinas de producir sonido, el autor del celebrado 'Escuela de Zebras' tuvo ocasión de demostrar sus dotes de francotirador de la escena indie, capaz de movilizar el entusiasmo cómplice incluso a una hora tan prosaica como las tres de la tarde. El sarcasmo tóxico de sus letras hacía blanco como si fueran más de las tres de la mañana: «Si todo está, por hacer, o no/ Si cuando vine ya estabas aquí, molando/ Todo forma un tejido, real/ que nunca nadie va a romper./Esto es música para adultos que no puedes comprender/ como yo antes no podía comprender...».

Tras la refrescante sesión matinal el programa del Gijón Sound proseguía a media tarde con la presentación del libro 'Loco. Cómo no llevar un estudio de grabación' de Paco Loco, otro guiño, en este caso involuntario a la festividad del Orgullo 'chiflado' y una oportunidad única de ver sentados en una misma mesa pública a cuatro nombres mayores de la escena musical de la ciudad: el escritor Boni Pérez, Nacho Vegas, Pedro Vigil y el propio autor del volumen. En un acto auspiciado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO, los cuatro contertulios departieron amigablemente sobre los ingredientes de ese veneno que lleva a algunas gentes con talento -como Paco Loco- a resistir las vueltas de la vida enredados por los estudios y los escenarios.

Ella Belga, en la Laboral

A la misma hora en la Sala de Pinturas de La Laboral los directos se volvían casi íntimos con los sonidos de Isasa y Elle Belga. Un remanso de inquietante serenidad antes de sumergirse en la vorágine de una noche que se anunciaba movida con una primera estación en el Museo Barjola con Improviso, que seguiría en Plaza Mayor para ver a DePedro, Alberto García y Adolfo Sputnik. Las propuestas del programa se irían desperdigando por diferentes puntos de la ciudad a partir de entonces y hasta bien entrada la noche. La Subterránea acogía el directo de Los Bengala, Las Potras y Bumaye!, Novedades Carminha y Max Gamuza sonaban en la Sala Acapulco y fiesta final en la Albéniz con Manuela y Ten Fé.

El festival se despide hoy al mediodía con una nueva sesión vermú animada por Jam Session CAJ y Helios Amor.