Vivir en una primavera de música

La sangre hierve, que decían. Y hierve y burbujea tras el estallido Stendhal en Laboral, tras el rastro de belleza inquietante de Isasa y Elle Belga, hierve batiente con la fuerza descarriada de Las Potras o Los Bengala, con el polvo del camino DePedro, hierve y humea con la sonrisa desbocada de Bumaye! y la orfebrería viva de Alberto & García, quema con el huracán apasionado de Max Gamuza y se revuelve cuando Novedades Carminha reivindican la diversión sudorosa, el baile como transgresión, y el calor como hábitat pegajoso que saciar con un suplemento añadido, esa mezcla del punk con cerebro ochentero, electricidad hedonista e himnos que llevan en su actitud el significado ¿cómo no va a entrar en ebullición la sangre mientras desgañita 'Jódete y baila' o el clásico revisitado de Los Saicos 'Democión'. Es imposible no arder en la danza frenética, tribal, de un público heterogéneo unido por las calles de una Ciudad-Festival, que se deja felizmente las suelas y la barra de energía. Se templa la sangre con la lluvia fría que une Acapulco con Albéniz, antes de acomodarse en la sala y reiniciar el ritual con unos Ten Fé que demostraron su idea clara, su sonido perfecto y lo bien que les sienta soltarse un poco y decidir mover más la cadera que suavemente la cabeza, dejando caer los aires de un disco que es un debut brillante atisbos de la voz propia que es la que debería llevarles a donde quieren estar, baile sosegado, técnica impecable, un concierto plácido con picos y guiño cinematográfico al ritmo de Underworld, esa banda sonora de la Escocia a ras de calle y wáter que no se cuela en Manuela, la banda del ex Franz Ferdinandz que pecó de cierto inmovilismo escénico al inicio y demostró la fuerza latente que saben dejar explotar para llevarte de vuelta a los bares con la sangre de nuevo destemplada, lista para el brindis del Soho, el Mubarak, y La Plaza (noche memorable), para amanecer y esconderse del domingo en la carpa de Ayuntamiento y dejarse mecer por el jazz universal asturiano o las pulsaciones de Helios Amor, incluso por el preciosismo paralelo de Pancho & Lefty o un empate agridulce del Sporting, y transitar con el ritmo sanguíneo rumbo a una vida que ha de seguir llena de conciertos, de salas y calles, que no pasa nada, que todo cabe, y que la sangre debe estar acalorada todo el año para estar viva.