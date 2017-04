«Ante todo mucha calma, pero mucho cuidado porque nos podemos cabrear»

En 1981, unos colegas se corrían una farra en un R12 en Vigo, pero un choque les impidió llegar al próximo chiringo. Conducía Julián Hernández (nacido en Madrid pero gallego de pura cepa de 1960), que le había robado a su padre esa noche el coche, declarado acto seguido 'siniestro total'. Así nacía uno de los grupos más potentes del rock español, que acaba de editar un vinilo titulado 'El mundo da vueltas' que mañana presentan en la gijonesa Sala Acapulco.

Es usted el único componente original en activo. ¿Cómo lleva la edad?

Continúa habiendo un montón de nervios y acabo agotado, pero me pasa de siempre. Yo debí nacer viejo ya.

¿Siguen igual de punkis?

Siempre fuimos unos inconscientes y seguimos siéndolo. Lo que pasa es que envejecemos, que es algo muy fácil. Lo de madurar ya es otra cosa. Porque, además, tenemos lesiones neuronales de las que ya no nos vamos a recuperar nunca.

¿Lo de gallegos y asturianos primos hermanos sigue en pie?

(Risas) Hombre, lo que queda por aclarar es quiénes son los primos y quiénes los hermanos. Bueno, vosotros tenéis más sidra, pero somos iguales, y, cuando vamos, nos lo pasamos bomba y comemos como duques.

¿Hay que dejar irse a los independentistas catalanes?

Yo estoy con lo que decía Moncho Alpuente: ¿por qué no nos separamos todos y volvemos a empezar? ¿Por qué, si esto está mal diseñado, no lo rompemos y lo volvemos a rehacer? La historias se enconan y terminan en 'a ver quién la tiene más larga', pero un referéndum no le hace mal a nadie.

¿Cómo ve la política española un ácrata de pro como usted? ¿Menos mal que nos queda Portugal?

(Ríe) Portugal siempre mola y yo no creo en la humanidad ni en que las cosas tengan solución, pero no hay que perder de vista la política. Ante todo mucha calma, sí, pero que tengan mucho cuidado porque, de repente, nos podemos cabrear.

¿San Carrero Blanco?

Esto se está yendo muy de madre. Es increíble que dejemos en la calle a gente que ha robado y desahuciado a miles de personas, que ha hecho un daño salvaje, y se meta en la cárcel a alguien por hacer un chiste. Lo dice Adanti: el debate ya no es sobre los límites del humor, sino que va a tener que ser sobre los límites del franquismo. ¿Que nos pueden matar como a los de Charlie Hebdo? Pues mátennos. ¿Qué le vamos a hacer?

Ustedes cantaron lo de «matar hippies en las Cíes» y aquello de «Ayatollah, no me toques la pirola». Menudo miedo.

Estaríamos antes ardiendo en la plaza de San Pedro que perseguidos por la yihad y, además, son tantos años que ya nadie nos hace ni caso.

¿Si Sabina es machista usted qué es por entonar «cuánta puta y yo qué viejo»?

No todas las letras son autobiográficas y ya tenemos edad para dejarnos de noñerías. El año pasado nos pasó algo que no nos había ocurrido nunca: que antes de un concierto en Tordesillas nos sugirieron no tocar 'Alégrame el día', que habla de toros. Pues basta que nos lo digan para que la toquemos, claro.

¿Quiénes somos, a dónde vamos?

Una de las mejores cosas que le pueden pasar al planeta es que la humanidad se extinga. Ya va siendo hora.