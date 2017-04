Nuberu vuelve por la puerta grande

La historia de Manolo y Chus Pedro, Chus Pedro y Manolo, es como la de los toreros y los expresidentes, que, por más que se corten la coleta, nunca se retiran. Eso dicta la sabiduría popular también de los artistas y si hay un grupo que representa como (casi) ninguno la esencia musical asturiana ese es Nuberu. Así que, por más que les haya pesado en ocasiones (ocurre hasta en las mejores parejas), Chus Pedro Suárez y Manolo Peñayos volvieron anoche a la arena para sellar sus cuarenta años de carrera y confirmar que sí, que, tras muchas idas y alguna venida, lo suyo es para siempre. Porque, entre otras cosas, el público es soberano y así lo quiere, como demostraron los dos centenares de personas que acudieron al Nuevo Teatro de La Felguera y que corearon sin desmayo unas composiciones convertidas en emblemas.

Los sentimientos ya estaban a flor de piel porque a los de El Entrego (que el sábado repetirán en el mierense parque Jovellanos) les precedió sobre las tablas el compositor turonés Alfredo González, que desgranó un puñado de temas tan bellos como intimistas: de 'Tracamundu, en el que puso piano y voz,' a 'Retruque', pasando por 'Todos llevan disfraz', 'A borbotones', 'Wikileaks', 'Colisión de tráilers' y 'Hasta las manos' antes de llegar a 'Pa la vida', que cantó a dúo con Silvia Quesada, quizá el talento más certero de las últimas hornadas, con un disco de debut, 'La pena abierta', con diez canciones mágicas y que ayer volvió a probar que lo suyo es conseguir emoción en estado puro.

Les acompañó a la guitarra uno de sus más fieles escuderos, Rubén Bada, para dejar paso franco a Quesada, quien, pese a su juventud, ha sido solista con Tejedor, Los Gatos del Fornu o Blima y que regaló al respetable canciones como 'Les palabres', 'La vida que te falta', 'Salvamos', 'Papel en blanco', 'Antes d'empezar', 'Queda col vueltu'. Y, junto a ella en cuatro de los temas, su 'mini-yo': la tinetense Adriana López, que, a sus nueve años, fue la ganadora del concurso 'Sácame pola pinta' gracias a su imitación de Silvia con 'De llonxe gano', un temazo desgarrado con letra de Boni Pérez y música de González al que anoche siguieron otros tres del primer trabajo discográfico de esta pequeña y al tiempo gran promesa que se mueve por el escenario como si llevara toda una carrera a sus espaldas. Aplaudidísima con causa.

Y así llegó Nuberu, acompañado por cinco músicos como la copa de un pino: los de siempre con una excepción, Pedro Pangua, que no pudo estar a la gaita y las flautas y ocupó su lugar Berto Varillas. La banda la completaron Gabino Antuña, Julio Sánchez-Andrade, Alberto García y Nacho Alonso, arropados por la labor del técnico de sonido Juanjo González, y se escucharon, templadas como se esperaban, la inconfundible voz de Chus y la guitarra de Manolo a la izquierda del collaciu ya desde los acordes de la primera canción, dedicada a Alberti, seguida por 'Se arreglará', 'Como tú yes', 'Delina', 'La mula torda' o 'La cabraliega'. Y tampoco faltaron clásicos como 'Lliberar l'amor', 'Dame tira, 'Chalaneru', el tema que dedicaron al irrepetible Xuanín o 'Si quies que te cortexe', que mezclaron con varias sorpresas como sus personales versiones de 'Por el camino de Mieres' y 'Todo cambia'. Así que, para cuando sonaron 'So vaqueiru', 'Santa Bárbara bendita', 'Por cuatro palos que di', 'Tengo de rondar to valle', 'Dios te llibre de Castiella' o su recuerdo a la inmortal Aida de la Fuente, sus incondicionales ya se habían rendido a este tándem bendecido por sus fans de aquí a la eternidad que salió por la puerta grande con ovación y vuelta al ruedo del arte con mayúsculas.