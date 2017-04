Ricky Martin, en Gijón el 3 de junio

«Prepárense para bailar hasta el cansancio». Ricky Martin advierte en su web de lo que está por venir. Tiene ya fechas para su gira española y una de ellas tiene escrita su data en Gijón. Será el sábado 3 de junio, en la Laboral y las entradas (8.000) se pondrán a la venta el martes próximo al precio de 50 euros (serán de las más baratas del tour). El 23 de mayo comenzará todo en el Palacio de Deportes de Madrid. Luego tocarán Granada, Valencia (dos fechas), Sevilla, Barcelona, Palma de Mallorca y, por fin, Gijón. Después, Murcia, Valladolid, Zaragoza, Coruña y Bilbao completarán su periplo español.

Anda estos días el artistas puertorriqueño en Las Vegas, donde ayer comenzaron los espectáculos de este año en el Monte Carlo. 'Ricky Martin in Concert' es el nombre de una gira que llegará a España a finales de mayo y que tendrá también una escala en Lisboa. A uno y otro lado del charco, la explosión de ritmos latinos está servida. «Lo que les tengo preparado es un concierto mágico», advierte en su web este artista que ha ido escalando poco a poco a lo más alto del olimpo latino de la música.

Su último disco de estudio, 'A quien quiera escuchar', Grammy al mejor álbum pop latino, llegó ya dos años atrás, en 2015, aunque no ha dejado de crear nuevos bombazos musicales. El último, de la mano de Maluma, el ya célebre 'Vente pa'ca'.

El espectáculo con el que se acerca a Gijón se anuncia impresionante en lo musical y lo visual. Más de 150 luces móviles componen los juegos de iluminación, que se acompañarán de cinco pantallas de vídeo de alta definición. Pero más allá de la técnica, Martin hará lo que de él se espera: cantar y bailar. El show consta de cuatro fases: dance, rock, baladas y tribal. Un viaje por diferentes ritmos y emociones y también por las diferentes etapas por las que ha atravesado el cantante.

'Come With Me', 'She Bangs', 'La mordidita', 'Tal vez', 'Livin' la vida loca' 'Pégate', 'Adiós', 'La bomba', 'La copa de la vida', 'Asignatura pendiente' y el citado 'Vente pa' ca' forman parte del repertorio, que se anuncia para la larga noche del 3 de junio en el patio de la Laboral. «Yo me divierto en el escenario. Soy un apasionado de lo que hago», decía en una entrevista en Argentina, uno de los últimos lugares en los que actuó el pasado año antes de poner fin a la gira 'One World Tour 2016', previa a la que ahora le acerca a Gijón y que concluyó antes de Navidad.

Pese a que las giras son distintas, la intensidad está garantizada. Es marca de la casa para un artista que presenta espectáculos muy vivos, visualmente muy atractivos, con los videowalls derrochando imagen y los bailarines y la banda, pura energía en el escenario.

Conocido por su música, su activismo en distintas causas sociales y también por una vida privada fuera del armario desde 2010, Ricky Martín nació en San Juan de Puerto Rico en 1971. Siendo un crío, con solo 12 años, comenzó a cantar en el grupo Menudo. Inició después una carrera en solitario en la que debutó en 1991 con un disco bautizado con su nombre. Dos años después llegaba su segundo álbum, dejando en el camino telenovelas y otros proyectos. En 1995, con 'A medio vivir', llegó el bombazo. 'María' se convirtió un hit interplanetario que aún resuena en las cabezas de medio mundo. Lo que pasó después se escribe al ritmo de 'Livin la vida loca' o 'La copa de la vida', por citar solo algunos de sus éxitos más notables, aliñados siempre con colaboraciones de lujo con otros artistas como Madonna, Christina Aguilera, Pablo Alborán, Miguel Bosé o Jennifer Lopez.

Tiene diez álbumes de estudio, seis Grammy latinos y un montón de premios más. Cuenta con su propia fundación, es embajador de Unicef y ha hecho bandera de un sinfín de causas, entre ellas las de los derechos de los homosexuales. Padre de dos hijos, tenía planeada su boda con el artista sirio Jwuan Yosef para el mes de junio, pero precisamente la apretada agenda de su gira le ha hecho aplazarla.