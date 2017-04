«El fado es una queja de quien no puede callar lo que siente»

A punto de iniciar la gira mundial en la que conmemorará los treinta años que lleva sobre los escenarios, Teresa Salgueiro (Lisboa, 1969), la carismática voz de Madredeus que hace una década emprendió carrera en solitario, tendrá un preámbulo en Gijón. Será mañana en el Teatro de la Laboral (20.30 horas). Desde su residencia lisboeta conversó telefónicamente con EL COMERCIO en un perfecto castellano.

Echando atrás la mirada, ¿cómo inició su relación con la música?

Desde muy niña me gustaba cantar, era muy alegre y tenía amor por la vida; pero no me imaginaba que me dedicaría por completo al canto. Hubo dos discos que me dejaron huella. Uno fue de Amália Rodrigues, que me sigue impresionando tanto hoy como entonces, y el otro era 'Cantigas de mayo', muy interesante y lleno de portugalidad, con un lenguaje ancestral y nuevo al mismo tiempo.

¿De qué modo se produjo su encuentro con Madredeus?

Desde los dieciséis años salía en la noche por el barrio alto de Lisboa, que en aquella época todavía no estaba lleno de turistas. Aún era una Lisboa misteriosa. Cantaba junto a los amigos, a modo de juego. Y en uno de esos lugares aparecieron las gentes de Madredeus. Se estableció una sintonía inmediata. Empezamos a ensayar en 1986 y al año siguiente saldría el primer disco. Para mí fue muy fuerte pasar de una simple afición a la profesionalización.

Se asociaba el fado -acaso en la manera que ocurrió en España con la copla- a la dictadura. ¿Cuándo se rompió ese maleficio?

El fado y la copla son distintos. Es cierto que la dictadura en Portugal se aprovechaba de todos los símbolos culturales en provecho propio. Y eso contribuyó a confundir muchas cosas, incluso a negar cuanto tuviera que ver con lo portugués. Amália Rodrigues, que fue quien abrió el fado al mundo, sufrió por esa causa grandes injusticias, llegando a estar marginada de la radio y la televisión. Se la acosó de una manera terrible, involucrándola en el régimen dictatorial, lo que no es más que una muestra de tremenda ignorancia. Después de su muerte, se llegaría a saber que había ayudado al Partido Comunista en la clandestinidad.

Desde la distancia, tendemos a identificar el fado con voces de mujeres...

Históricamente, está el fado de Coimbra, que se circunscribía a los estudiantes universitarios varones y a las serenatas que daban a las chicas. El de Lisboa, antes de Amália, también podía emparentarse con ambientes particulares, en cierta forma aristocráticos. Pero la fuerza de Amália lo trasladó a gentes de toda condición. Hay mujeres que cantamos fados, pero también muchos hombres. Por citar uno, Frederico Valério, que representó una de las corrientes del fado moderno. O Alfredo Marceneiro. Por cierto, lo que cantaba Madredeus no era fado, aunque se inspirase en él.

¿Puede definirse el fado en prosa cotidiana?

Se le atribuyen muchos orígenes, entre ellos el de los marineros en sus viajes. Empieza siempre con un lamento que es a su vez una pregunta. Una queja de la gente pobre que se convierte en poesía, un desahogo de quien no puede callar lo que siente.

Yéndonos a otra orilla, protagonizó 'Historias de Lisboa', la película de Wim Wenders. ¿Qué recuerdos tiene de aquella experiencia?

Me dio una enorme alegría tener aquella oportunidad extraordinaria, que me permitió conocer el cine por dentro. Además, era gran admiradora de Wim Wenders. Contribuyó a divulgar en el mundo la asociación del fado y Madredeus con Lisboa.

Vendrá a Gijón trayendo su repertorio clásico, al que ha sumado recientemente 'O Horizonte'. Si me permite la broma, ¿el horizonte no esta siempre a la misma distancia?

(Risas). Sí, nunca se mueve. Pero lo que importa es que caminemos hacia él, que intentemos cumplir nuestros sueños. El mundo está perfectamente preparado para acogernos. El problemas es el abuso del hombre contra el hombre, la desigualdad que propicia la especie humana. Es necesario crecer en conciencia y sabiduría. 'O Horizonte' habla de eso, de mantener la esperanza.