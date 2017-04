«Dicen que si naces en Perlora o cerca del Cabu Peñes sales torcíu»

A los cinco años, Bras Rodrigo (Perlora, 1978) se aficionó a la gaita y acabaría fundando muy joven ‘Llume de Llar’ y la Banda de Gaites de Corvera. Es coordinador-ejecutivo para Europa del desfile de San Patricio, en la Quinta Avenida neoyorquina. Mañana presenta en Llanes su último disco, ‘A Pause in New York’.

–¿Nacer en Perlora marca?

–Mucho. Dicen que si naces aquí o por les cercaníes del cabu Peñes, sales torcíu (ríe). Perlora fue el segundo puertu balleneru que hubo en el mundo. Y les marañueles son de aquí, no de Luanco...

–Entre los maestros de gaita que tuvo, un nombre propio, Xuacu Amieva...

–Empecé antes, en Perlora, con Chema’l de la Carriona, de los cinco a los ocho años. Y hacia el noventa comenzó a darme clase en el Naranco Xuacu Amieva. Sí, ye el maestro con mayúscules, el que creó escuela entre les nueves generaciones de gaiteros. Aunque también estaba por ahí Manolo Quirós.

–Ha desfilado por la Quinta Avenida en el día de San Patricio con la gaita, pero también la ha hecho sonar en la Gran Muralla China, por ejemplo. ¿Fueron sensaciones muy diferentes?

–Al desfile de San Patricio acudimos por primera vez en 2005. Y ye tremendo saber que estás en el desfile más antiguo del mundo, ininterrumpido desde 1762, rodeado por dos millones de personas. En la Gran Muralla, no hay nadie; pero tampoco ye una tontería tocar en una de les maravilles que hay en esti planeta.

–Dice que ‘A Pause in New York’ tiene un sustrato folk, pero que va más allá del folk. ¿Nos lo explica?

–Hago lo que me gusta, que no ye lo que alguna gente puede esperar de un gaiteru. No estoy cómodu en los encasillamientos. Las bases pueden ser tanto de folk como eléctricas, de rock, de pop o clásiques. Eclecticismo. Y cada canción es diferente, dependiendo de que la inspire un paisaje, una persona, una idea... Cada una de su padre y su madre. Hay quien dice que eso no ye bueno. Yo creo que sí, que ye mejor que un disco en el que todes les canciones se parecen. Pero no lo hago por nada en particular, sino porque me sale así.

–¿Hay, de todas maneras, un espíritu común en los temas?

–Hay dos homenajes. Uno, el dedicado a los irlandeses que me acogieron en Nueva York, cuando se esperaba que de España llegaran castañueles y guitarres, y descubrieron nuestra cercanía celta. Y el otro, pensando en el Arco Atlántico, que para mí abarca más que Nueva Escocia y el Finisterre gallego, va desde Escandinavia a las migraciones modernas que lo extendieron por Estados Unidos o Canadá.

–Con todo, usted se queja de que la gaita todavía permanece en el gueto. ¿Es para tanto?

–Hay dos referentes que han hecho mucho por sacarla del gueto y llevarla por el mundo, que son Hevia y Carlos Núñez. Pero todavía pesa el malditismo sobre la gaita. Hay empeño en que sea solo folk. Y puede ser folk o no. En ‘A Pause in New York’, está entre otros soportes, un vals clásico.

–¿Cómo presentaría al público el concierto de este sábado en Llanes?

–Como un espectáculo audiovisual muy guapo, diferente e innovador, con ocho músicos y una producción excepcional. Y que tengan por seguro que no se van a aburrir. Pero no será un concierto de gaita y tambor...

–Usted compuso el himno ‘Sporting nunca irás solo’. ¿Malos tiempos para hablar de cómo van las cosas por El Molinón?

–En los últimos años, casi nunca ye buen momento. Las sociedades anónimas han sido un fracaso total. Pero, bueno, yo voy a seguir siendo sportinguista aunque baje a regional. Y además no soy antioviedista.