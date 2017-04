Los músicos dan un ultimátum al Principado

Los músicos asturianos no pueden más. No entienden cómo la aplicación de la ley de incompatibilidades en Asturias les obliga a frenar su carrera por no poder compatibilizar la docencia con las actuaciones. Han dicho basta, se han juntado y han alzado bien alto la voz con la esperanza de que sus peticiones lleguen al Gobierno del Principado. Acaban de publicar el 'Manifiesto de profesores y concertistas de Asturias en favor de la compatibilidad de la actividad docente, artística y de investigación', en donde exponen su situación actual y exigen a las consejerías correspondientes, la de Educación y Cultura y la de Hacienda, que «articulen urgentemente soluciones jurídicas para permitir la actividad artística de sus profesores».

«El problema no es la ley de incompatibilidades, que es de ámbito nacional, sino la forma de aplicarla aquí», indica Francisco Revert, músico de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Y es que las caras visibles de la petición especifican que se trata de un texto redactado hace cuarenta años, cuando se quería «evitar los desmanes del funcionariado», pero que no contempla su causa. «No pretendemos que el Principado modifique una ley orgánica, sino que esquive el atolladero jurídico en que nos mete», dice Manuel Paz, músico de EntreQuatre y director de la OCAS. Algo que sí hacen el resto de comunidades españolas y que únicamente no ocurre en el Principado, motivo por el que «músicos de todos los estilos y de todo el país se han adherido, sorprendidos, a la petición» -dice Aarón Zapico- presentada por la Plataforma de docentes, concertistas, compositores e investigadores, entre ellos, Víctor Manuel y María José Montiel. En otras regiones se amparan en el artículo que excluye de la norma a la producción y creación artística siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.

«Dicen que queremos compaginarlo por dinero, cuando, si contase el que he ganado en los años que llevo como concertista y lo dividiera por el tiempo invertido, saldría por menos de un euro la hora», asegura Paz, quien está seguro de que el Principado no actúa porque no quiere. «El 99% de las industrias culturales de España relacionadas con la música se nutren con gente en activo en la actividad docente», dice.

No tomar las medidas adecuadas, avisan los profesionales, provocará graves consecuencias en el tejido cultural de la región. Para empezar, muchas bandas de música no podrán existir, algunas ya se han deshecho porque los músicos emigran y no hay quien quiera dirigir en exclusiva un proyecto nuevo.

Lo mismo ocurre para atraer a músicos de fuera. «No puedes hacer pruebas para atraerlos y luego no dejarles aportar su principal valor, su música y su experiencia», dijo Pedro Ordieres, profesor de la OSPA. Y a este punto se sumó Alejandro Villar, docente del Conservatorio de Gijón, quien enumeró dos aspectos negativos. Uno: que para un maestro de instrumento es mucho más interesante seguir estudiándolo y estar en los escenarios. Y dos: que la promoción que las actuaciones generan y la captación de alumnos que se deriva de ellas se pierden. «Lo que está haciendo el Principado es pegarse un tiro en el pie», aseguró. Y no es el único, porque la música en directo en los bares es también una asignatura pendiente del Ejecutivo regional. Músicos y hosteleros reclaman que desbloquee la prohibición de ofrecer conciertos.