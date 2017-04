La ambición rubia bailará en Asturias

«Madonna en Siero, ¿en 'sierio'?». Así promocionan el show que acercará a la ambición rubia a la región el próximo 7 de junio. Concretamente, a Siero. Y es que los fans que ha cosechado la cantante a lo largo y ancho del globo se cuentan por millones. Ella ha llenado pistas de baile, brillado, escandalizado y, sobre todo, marcado a varias generaciones durante las casi cuatro décadas que lleva dedicada al mundo del espectáculo, con la música por bandera, pero no como único recurso.

Ahora, sus seguidores asturianos más acérrimos le quieren agradecer que en 1982 lanzara su primer disco, y lo hacen con '35 poses', un espectáculo multidisciplinar que empezó «como algo pequeño» y se ha convertido en un tributo en toda regla, cuenta Robert Taboada, de la Academia Candilejas de Gijón.

El proyecto hará subirse al escenario del Auditorio de Pola de Siero el 7 de junio, a las 20.15 horas, a más de un centenar de profesionales, llegados de lo largo y ancho del Principado. El Coro Más que Jazz, las escuelas de danza Patricia Laruelo, y Mónica Núñez y Myriam Chamorro, Patricia Ordieres & Crazy Maddys; Jesús Rivero, Into the Trad; Oskar Fresneda; Samu Jiménez; Boysgowild; el grupo de gaitas Lakadarma; la escuela de patinaje Tres60; Vanesa Moreno; Fusión Oriental, Madders Souls y los Ciccones pondrán baile, voz y, sobre todo, talento. Y si los shows de Madonna son eclécticos, rompedores y, en buena medida, transgresores, en '35 poses' no se quedarán al margen. Se apoyarán en los temas más icónicos de la diva, basándose en las diez giras que llevan su sello y haciendo guiños a sus coreografías más conocidas, pero con pasos de cosecha propia. Detalles de sus películas, de sus anuncios y un toque folk a sus composiciones tampoco faltarán. Habrá cuatro actos en los que ver las diferentes poses que ha trabajado la artista. Uno inicial, consagrado a esos directos que han contribuido a acrecentar su leyenda, seguido de otro dedicado a su postura gypsy y espiritual. En el tercero se verá a la Madonna más latina y la que apostó por la música disco y hasta la balada y finalmente, el cuarto quedará para la más transgresora.

«Madonna es un referente», defienden quienes han estado las últimas semanas eligiendo qué y cómo mostrar, discurriendo un vestuario que ellos mismos confeccionan y eligiendo entre el universo creado por y para la ambición rubia. Y todo por amor al arte y gracias a la colaboración de Oscar Sainza, Fer Villafaina, Ana María Pérez y el Estudio Lemari. Las entradas para el espectáculo, que ya están a la venta, cuestan 14 euros. Su coste no es más que para compensar los gastos que supone llevar al escenario la función. Madonna sigue siendo un icono a sus 58 años -en agosto será uno más- y aquí lo quieren recordar por si alguien tuviera aún alguna duda.