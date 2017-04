El Tsunami incorpora a Graveyard y Talco

Gijón acoge los días 28 y 29 de julio de 2017 la primera edición del Tsunami Festival, que confirmó ayer la presencia de tres nuevas bandas: Graveyard, Talco y Misiva. Los suecos Graveyard, tras su breve separación hace unos meses, reaparecerán en Gijón con su nueva formación. Desde Italia llega una de las bandas de ska más importantes de Europa, Talco, y en lo nacional, Misiva Punk Rock se une también al cartel. The Offspring y Pennywise son las bandas estrellas de este nuevo festival, que tendrá en la Laboral su escenario principal. The Sounds, Joey Cape, Berri Txarrak, Toundra, Desakato, Los Tiki Phantoms, Sexy Zebras y Sam Alone and The Gravediggers, True Mountains, Jardín de la Croix, FAVX, Vulk, The Garage Van, Dani Llamas y Acid Mess completan la oferta musical.