Albert Pla: «Es un honor que al PP le joda que exista»

Albert Pla vuelve a Asturias este viernes. La última vez que lo hizo fue hace dos años, tras algún que otro vaivén (político), heredado de las declaraciones que en 2013 le valieron la cancelación de su espectáculo en el Teatro Jovellanos de Gijón («Me da asco ser español», dejó dicho). El Ayuntamiento de Oviedo ha dado luz verde ahora a que actúe en el Teatro Filarmónica. Será el viernes 12 de mayo y será, como es habitual, en compañía del guitarrista flamenco Diego Cortés, con el que no ha ensayado «en la vida». Es una forma de hablar: no hay guión ni preparación, pero sí complicidad y «genio». Y ganas de saltar en charcos.

–En su agencia le ponen un montón de adjetivos: «cantante, intérprete, bufón, poeta, actor, clown, provocador». ¿Con cuál lo presento?

–Son unos intrépidos… Yo soy un comediante que va de pueblo en pueblo.

–De hecho, viene a Oviedo sin una percha o una excusa concreta: un poco como un feriante.

–Bueno, llevo varios espectáculos en paralelo: algunos están más escritos; este, con Diego Cortés, consiste en ir probando depende del lugar. Vamos viendo la reacción, no hay guión, no hay nada establecido, simplemente canciones viejas, nuevas…

–¿Es usted libre?

–Depende de por qué me preguntes. En cuanto a mi trabajo, no hago nada que no quiera o que no me guste.

–Y ¿en cualquier otro plano?

–Elegí mi camino y ya está. Es que… No sé, la libertad… Las palabras son una chorrada, la libertad es una chorrada y la felicidad es una chorrada. No creo que las personas tengan que ser felices. Es la vida. Te humillan, tú vas a humillar alguna vez…

–Y ¿por qué no ser felices?

–No sé, no voy tan allá. No reflexiono. No reflexiones sobre mí. Lo que hago, lo hago porque lo he compuesto y, encima, es lo único que podía hacer. Lo enseñas y te sientes extrañamente feliz, flipas con que la gente se acerque y se te hace raro.

–Por eso preguntaba por la libertad: porque hace cuatro años, precisamente en Asturias, no pudo contactar con el público. No tuvo esa oportunidad porque no pudo actuar: el Ayuntamiento de Gijón impidió su espectáculo.

–El problema de contacto no fue tanto con el público como con el PP, como sigue ocurriendo. Ahora vengo a Oviedo, donde no mandan, y no hay problema. En vez de preocuparse tanto por mí deberían hacer como ETA y reagrupar a sus presos y dejarnos en paz al resto.

–Últimamente vemos muchos episodios de protesta, cancelación o polémica, en muy diversos grados y por muchos motivos, aunque normalmente relacionados con declaraciones o posturas políticas: desde una compañía de danza israelí hasta un cómico «youtuber», pasando por usted.

–Quieren hacer creer que ellos son quienes pagan el teatro, cuando no es así. Ellos reciben un sueldo del Estado, no yo. ¿Tú crees que al Partido Popular de Asturias no lo han pillado porque no son corruptos o simplemente porque no los han pillado?

–(Guarda silencio) ¿Me pide mi opinión?

–Es un partido de franquistas. Es un honor que les joda que exista, porque a mí también me jode que ellos existan. Y si al menos me dijeras que ando metiéndome con ellos… Pero no, y así y todo siguen tocando los huevillos. Si anduviera hablando mal de Rajoy, al menos lo entendería, pero es que ni medio verso me inspiran.

