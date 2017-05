Australian Blonde se suma a Metrópoli

El 30 de junio empieza la cuarta edición del festival Metrópoli by Tesla. Ya se han vendido nada más y nada menos que 10.000 abonos para los diez días y 27 conciertos, a los que se acaban de sumar diez grupos, entre ellos Australian Blonde, Los Deltones y The Nap. Completan el cartel Leiva, Fangoria, Iván Ferreiro, M Clan, Kase.O, Rulo y la Contrabanda, León Benavente, Ilegales, Destino 48, 2manydjs, Coque Malla, Marlango, Ariel Rot, Shinova, Lecter Bukosky, Las Odio y Robbie & The Savoy Rumblers.