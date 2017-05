Eurovisión 2017 | Los 5 favoritos de las apuestas

2

Los escandinavos apuestan este año por Robin Bengtsson, un galán enfundado en traje y de ritmos modernos -muy al estilo de Justin Timberlake- y rodeado de un grupo de bailarines a juego… que además bailan sobre cintas de correr. Aunque hace ya doce años que Ok Go revolucionó los albores de Youtube danzando sobre este mismo aparato en 'Here It Goes Again', lo cierto es que la puesta en escena de 'I Can't Go On', con ayuda de la realización, es sorprendente. Si a esto se le añade un guaperas con rollo funky (esos pasitos del minuto 2:20 tan sospechosamente parecidos a los que dio Barei con su 'Say Yay!'), queda una actuación eurovisiva de 10. O de 12 'points'.