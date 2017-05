«No tengo nada de ambiguo»

Lleva toda la mañana concediendo entrevistas telefónicas y atiende a EL COMERCIO de excelente humor y soltando de cuando en cuando ese 'Figúrate tú' que se ha convertido en una coletilla tan inconfundible como 'El tamborilero' por Navidad. Y, de hecho, a sus 74 recién cumplidos, Raphael, que los próximos 18 y 19 de mayo actúa en el Teatro de la Laboral con todo el papel vendido, asegura que se siente como un chaval de treinta. Y, por eso, se ha rodeado en su último trabajo de músicos como Manu Carrasco o Vanesa Martín. «Va tanta gente joven a verme que he querido meterme en su onda». El divo de Martos sigue siendo aquel. Incombustible.

Aquí, una fan.

Aquí, un artista (Risas).

Vuelve a Gijón para deleite de los raphaelistas. ¿Qué van a ver?

Van a ver a un Raphael con su nuevo álbum, 'Infinitos bailes', y naturalmente con todas las joyas de la corona. Las canciones de toda la vida que la gente quiere escuchar.

Y con el 'no hay entradas' colgado. De hecho, tuvo que convertir el único concierto inicial en dos.

Ah, sí. Ya sabes que en Asturias... Raphael. La gente me adora de toda la vida y tengo muchos recuerdos muy bonitos de Asturias.

Cuénteme alguno.

Aunque mucha gente no lo sepa, yo empecé en el Club Náutico de Gijón, con quince años, figúrate tú. Y luego he ido a Oviedo al teatro desde que tengo dieciséis.

Coincide con Danny Daniel, que también actúa en Gijón el día 19. ¿Hay rivalidad como la que se rumorea que tiene con Julio Iglesias?

¡No, hombre! Cada uno hacemos nuestros conciertos y nuestras cosas. Y, además, lo bueno es que haya competencia y variedad.

¿Cómo sería su gran noche?

Bueno, depende... (Risas). Depende de lo que se busque, depende si lo encuentras o no... (Más risas).

¿Y lo suele encontrar?

He tenido mucha suerte, sí (Risas). Muchísima suerte, y en la familia todavía más. La vida me ha tratado siempre muy bien. Sí que es verdad que yo también la he colmado de atenciones. Me cuido muchísimo para que se porte bien conmigo.

¿Tuvo algo que ver su trasplante de hígado?

Me llenó de fuerza. Lo raro es que me diera lo que me dio sin beber apenas. Yo no sé a qué sabe el whisky siquiera. Lo único que bebía era para que me ayudase a dormir. Y, entonces, sin darme cuenta, me metí en ese jaleo que afortunadamente ya pasó y nunca he vuelto a tomar nada.

¿No ha sido, entonces, un hombre de vicios?

No. De esos no (Ríe). Mi único vicio es el trabajo.

La prueba es que no le apetece nada retirarse.

No. De retirarme, por ahora, nada. Y el día que yo me retire tampoco os vais a enterar. Porque, de repente, pasarán dos o tres años y diréis: «¿Dónde se habrá metido este señor, que ya no le vemos aparecer por Asturias?». El público no me va a ver mal. Sería triste después de la carrera que he hecho. Un día me levantaré y diré: «Hasta aquí».

Nada de interminables giras de despedida como hacen otros.

No. El día que lo decida, estaré en mi casa o de vacaciones. Pero para eso queda todavía mucho.

¿Cómo se pasa de ser el artista preferido de Franco a ser el más indie y protagonizar una película de Álex de la Iglesia?

De Franco, no. Su mujer iba a verme, pero él no. Él no era de ir al teatro (Ríe). Pero yo siempre he sido muy moderno. Indie quiere decir independiente y yo siempre he sido independiente total. He sido muy mío para todo.

'Digan lo que digan', 'Qué sabe nadie'... ¿Ha jugado a la ambigüedad deliberadamente?

Eso se lo tienes que preguntar al autor, a Manuel Alejandro, que es el que escribe las canciones. Yo lo que hago es interpretarlas, pero de ambiguo no tengo nada (Ríe).

Ha dicho: «Los rumores sobre mi homosexualidad me resbalan».

Eso son pendejadas. No vuelvo a conceder entrevistas (Risas).

Acabamos de saber que a su amigo Perales el narco Pablo Escobar le hizo cantar '¿Y cómo es él?' quince veces. ¿A usted le han hecho proposiciones deshonestas?

¡Qué mal lo tuvo que pasar, por Dios! Perales es una maravilla, el tío más gracioso del país, además de un compositor extraordinario. A mí también me han hecho alguna que otra proposición deshonesta, pero no tanto (Risas).

¿La política de este país es un escándalo? ¿Habla con su consuegro Bono de la quiebra del PSOE?

No. Hablamos de otras cosas, de los nietos... Y, cuando él me habla de política, yo le hablo de arte. Soy poco politiquero, la verdad.