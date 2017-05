Albert Pla o el genio intransferible

Tuvo capítulos preliminares el concierto que anoche finalmente pudo conceder al público Albert Pla en un Teatro Filarmónica a medio aforo. Una carta abierta de su puño y letra, dirigida a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, reclamaba en fechas previas que el político no boicoteara su presencia en el escenario ovetense. Con sarcasmo característico, explicaba: «Lo mío, a veces, son verdades disfrazadas de mentiras; lo vuestro siempre son mentiras disfrazadas de verdad». Agregando que en sus espectáculos «se habla de chicas que tienen mil ojos, de corazones que escapan de las personas, de bares en una esquina, de coleccionistas de enfermedades, de escuelas de soñadores y de republicanos que quieren hacerse monárquicos por amor», adelantando así algunas de las canciones que urdiría en esta velada.

Arrancó con su indumentaria de eremita con 'Están cayendo bombas en Madrid', siguiendo a través de 'Todo es mentira' y 'Corazón', que tiene más de relato surrealista que de canción. Y, a la cuarta, se incorporó el guitarrista flamenco Diego Cortés, poniendo la cortina musical virtuosa en 'La diferencia'. Después, esa invitación a las manifestaciones callejeras que le permite el regodeo sarcástico, 'Teófilo Garrido'. Y Cortés con 'Entre dos aguas'.

Más actor que otras cosas, asumiendo el candor del niño terrible, Pla suscitó tantas carcajadas cómplices como aplausos constantes con temas como 'La colilla', esa pavesa que termina incendiando a todo Estados Unidos. E incluso bajó al pasillo del teatro para cantar y contar 'Ciego' con un particular casco de espeleólogo de tres focos. Ya se sabe que el artista catalán no tiene ningún empacho en transparentarse tal cual, caiga por el medio de la espontaneidad que se le ocurra el españolismo patrio o las plataformas ciudadanas de Podemos, pues tanto el uno como las otras han sido objeto de sus chanzas. Que la libre interpretación del respetable contribuyente se tome al pie de la letra sus estrofas o advierta cuánta es la chufla filosófica que las alienta, ya es cuestión particular. Al fin y al cabo, el letrista y músico acostumbra a pregonar que es solo un comediante que va de pueblo en pueblo. Para la ocasión, como no podía ser de otra manera, fue fiel a sí mismo, en la compañía del guitarrista excelente y flamenco que es Diego Torres. Inclasificable e intransferible, radicalmente independiente. Y que, por eso, prodice frecuentes contusiones.