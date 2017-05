Eurovisión 2017 | Listo para la batalla

uando su padre le regaló una guitarra a los 14 años, Manel Navarro (Sabadell, 1996) ni siquiera soñaba con representar algún día a España en Festival de Eurovision. Este joven cantante fan de Ed Sheeran y The Rolling Stones, y que se siente «orgulloso de ser catalán y español», actuará esta noche en la posición número 16 de la segunda parte de la final, justo por detrás de Noruega. «Creo que es una posición que me favorece», asegura él. Lo cierto es que tras un proceso de selección polémico por parte de TVE, que le ha granjeado la enemistad de algunos sectores del público español, y con todas las apuestas en su contra, Manel no tiene nada que perder. Por eso ha prometido que, en caso de ganar, se rapará completamente su icónica melena rubia.

«Tengo muchas ganas de que llegue la final, siempre digo que Eurovisión es impredecible y vamos a remontar, lo tengo claro. Mi canción no es muy de jurado, pero sí de televoto, ¿quién sabe? A lo mejor no quedamos tan mal», confiesa Navarro. Sobre el escenario del Centro Internacional de Exposiciones de Kiev intentará recrear esta noche un ambiente surfero, de fiesta playera. Su principal objetivo será trasladar el «buen rollo» al público bajo el compás de ‘Do it for your lover’, una canción en castellano con el estribillo en inglés que originalmente estaba escrita íntegramente en el idioma de Shakespeare. «El cambio al español creo que le ha venido bien», añade.

Conciliar el sueño

Aunque estos días le ha costado conciliar el sueño, se muestra tranquilo en las entrevistas que concede. Esta semana y media que ha pasado en Ucrania le ha servido para reconciliarse con parte del público español desplazado a Kiev y forjarse una imagen de estos seguidores acérrimos del concurso. «Los eurofans españoles son intensos (risas). Son pasionales y viven este festival a tope, como si fuera el fútbol. Son como yo con el Barça, que me cabreo si pierde». Pero no seguirá el consejo que le dio Ruth Lorenzo (representante en 2014) a Edurne (2015): «Haz caso a los eurofans».

En el concierto que concedió el martes pasado en las calles de Kiev, su canción arrasó entre el público local. También se pudo ver como los fans españoles se acercaban de nuevo a él para hacerse fotos. Navarro, piensa que se ha sido injusto con él. «Hay gente que se ha portado muy mal conmigo, pero si consigo un buen puesto no pienso ser vengativo, no me considero mala gente», reconoce.

–¿Y cuándo todo acabe esta noche?

–(Suspira) Me han dicho que el mejor momento es cuando te bajas del escenario. Sacaré todo lo que tengo dentro.