Luísa Sobral, heroína portuguesa de Eurovisión que ensalzó Gijón

Por más que él insista en que solo Cristiano Ronaldo puede ser considerado un héroe nacional, Portugal se ha rendido a los pies de Salvador Sobral. Solo hace ver las imágenes del flamante ganador del Festival de Eurovisión, tratando de salir del aeropuerto de Lisboa entre una multitud emocionada que coreaba su canción, para darse cuenta de que el chaval no tiene nada que envidiar al delantero del Real Madrid. La realidad es que al músico largo y desaliñado, confeso adorador de Chet Baker, toda esta algarabía le ha cogido por sorpresa. Lo primero, porque nunca le ha interesado ser famoso; lo segundo, porque hasta el pasado sábado nunca había visto el festival con más público del planeta y, lo tercero, porque tiene cosas más importantes en las que pensar: hace tiempo que Salvador espera un trasplante de corazón. Mientras asimila como puede su gloria –en solo unas horas ha pasado de ver como su único disco, ‘Excuse me’, languidecía en las estanterías de las tiendas, a que se lo quiten de las manos– el mundo fija la mirada en este joven de 27 años que un día quiso ser psicólogo y enfocar su vida profesional al deporte, pero al que el destino reservó otros planes. Salvador pasó años amenizando las fiestas de los amigos hasta que un Erasmus le llevó hasta Palma de Mallorca, un lugar perfecto para alguien dispuesto a compaginar los estudios con algún que otro bolo. El resto vendría rodado: si a uno le gusta verdaderamente la música, es fácil pensar en que quizá pueda ganarse la vida con ella si comienzan a salirte ofertas de cien euros la noche.

Y una cosa lleva la otra. El desangelado invierno mallorquín arrastraría al héroe del momento hasta Barcelona. Allí, en el Taller de Músics, aprendería buena parte de lo que sabe y le declararía al jazz amor eterno. «El jazz es como la vida; un diálogo, una conversación constante entre instrumentos; y, como la vida, tiene constantes sorpresas», ha dicho el chico.

De sus años en España quedan también un montón de amigos y su paso por el Sónar. Salvador, entonces al frente del grupo electrónio Noko Woi, participó en su edición de 2014 antes de volver a Portugal y, alentado por su hermana Luísa, publicar su primer y único disco hasta la fecha, ‘Excuse me’, compuesto de versiones en inglés de clásicos norteamericanos contemporáneos (como ‘I must just stay away’ o ‘Autumn in New York’). Fue también su hermana, una interprete de jazz más que reconocida en su país con la que el cantante adora pasar las noche viendo películas de Almodóvar, quien le convenció para postularse para representar a Portugal en Eurovisión. El día en que su canción, ‘Amar pelo dois’, compuesta por Luisa, venció en la gala de la Radio Televisión Portuguesa, Salvador contó: «Soy el vehículo emocional de la canción. No solo la voz o la música». Una buena forma de explicar los movimientos espasmódicos con los que suele acompañar su música este chaval situado en las antípodas de lo que nos tiene acostumbrados el festival. ‘Amar pelo dois’, una balada con regusto a fado, bonita y sencilla, estará a partir de ahora en su repertorio. Aunque buena parte de las ofertas que sin duda harán cola ante la puerte de su casa, tendrán que esperar. El muchacho que ha hecho que media Europa se reconcilie con Eurovisión, no está todo lo bien que le gustaría. Aquejado de un dolencia grave de corazón –le han operado dos veces este año, y en Portugal es un secreto a voces que se encuentra a la espera de un trasplante–, ni siquiera pudo seguir el ritmo de ensayos previos a la gala. Aún así, este forofo del Benfica que ama el Castellano –«Adoro cantar en español, no sé por qué; no sé si en alguna vida anterior fui español o latinoamericano»–, está encantado con lo que le ha dado la vida. Seguró que también lo está su padre, un anticuario obsesionado con la música que, en los viajes al Algarve, enseñaba a sus hijos a disfrutar con los Beatles. Ya entonces, el señor Sobral decía: «Estos hijos míos son los mejores cantantes de Portugal».

Su hermana, protagonista

Y es que su hermana, Luísa, tuvo gran protagonismo en todo momento. Cantante de renombre, es la compositora del tema que le dio la victoria, cantó con él en el ‘bis’ y hasta hubo cierta polémica con la elección del tema. «En Portugal nos decían que no era una canción de festival de Eurovisión», reconocía Luisa. Sin embargo, apostaron por ella. «Queríamos llevar algo que fuese verdad, música de la que se está haciendo ahora en Portugal, esto es lo que está pasando y queríamos enseñarlo», explicaba. Su voz, cercana al fado y a la bossa, pero con influencias de jazz y música norteamericana, se dejó oír en Gijón el 26 de julio de 2014, en la plaza Mayor. Fue dentro del Festival Arcu Atlánticu de aquel año, y tras su actuación, la propia Luísa colgó en sus redes sociales un generoso «Muchas gracias Gijón, ha sido una noche muy bonita», frase acompañada de un ‘colagge’ en el que se la veía actuando ante el Ayuntamiento, un camarero escanciando sidra, productos de un mercadillo y una vista de la mar desde su atalaya gijonesa.