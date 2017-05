Muere a los 52 años Chris Cornell, cantante del grupo Soundgarden

Chris Cornell, uno de los cantantes emblemáticos del rock grunge y que contaba con un impresionante registro de voz, murió el miércoles en un aparente suicidio. De 52 años, pionero del grunge en la década de 1990 con su grupo Soundgarden, Cornell murió después de actuar el miércoles en el Fox Theater de Detroit, Michigan, la última parada en la gira nacional de la banda, que se había vuelto a juntar en 2010. Los servicios de seguridad lo hallaron inconsciente en su habitación del hotel, en Detroit, cuando fueron alertados por la familia. La policía de la ciudad «investiga un posible suicidio».

La esposa del cantante, Vicky Karayiannis Cornell, y el resto de la familia «están conmocionados por haber tenido noticias de su muerte repentina e inesperada, y trabajan en colaboración con el médico forense para determinar la causa», informó su representante, Brian Bumbery, en un comunicado.

Chris Cornell poseía una voz con un rango particularmente amplio, que abarcaba casi cuatro octavas, desde barítono cercano al bajo hasta tenor cercano al alto. En 1984 cofundó Soundgarden, una de las cuatro bandas insignia del movimiento grunge junto con Nirvana, Alice in Chains y Pearl Jam. El grupo se separó en 1997.

Su muerte cierra un capítulo en ese género, heredero del rock punk con visos introspectivos. El cantante de Nirvana Kurt Cobain se suicidó en 1994 y el de Stone Temple Pilots, Scott Weiland, falleció de una sobredosis durante una gira en 2015. Cornell luchó toda su vida contra la depresión y las drogas.

Después de participar en la banda Temple of the Dog, Chris Cornell fundó Audioslave a principios de la década de 2000 junto a tres exmiembros de Rage Against The Machine. Con esta banda se presentó antes decenas de miles de personas en Cuba en 2005. En 2006 interpretó 'You know my name', canción principal de la película de James Bond 'Casino Royale'.

Cornell nació en Seattle (noroeste de EE UU), la cuna de la música grunge, inspirado por el nihilismo del punk y el heavy metal que gozó de gran popularidad entre 1991 y 1994. Ese año, precisamente, Soundgarden obtuvo el primer lugar en el ranking de álbumes en Estados Unidos con 'Superunknown'.