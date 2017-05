«Tenía pendiente actuar en el Norte»

India Martínez (Córdoba, 1985) ha sabido ir sin prisa. Su séptimo disco, 'Te cuento un secreto', la ha catapultado a las listas de éxitos, la ha hecho colgar el cartel de 'no quedan entradas' en la mayoría de ciudades que visita y la trae por primera vez a los escenarios asturianos. Este sábado, a las 21.30 horas, actúa en la Sala Acapulco de Gijón. Las entradas volaron. El 23 de diciembre visitará el Campoamor para actuar dentro de las celebraciones del 125 aniversario del teatro.

- En 'Te cuento un secreto' se abre en canal y ahonda más en su vida, sus inquietudes y en lo que la rodea.

- Mis discos son muy personales y se adaptan a la etapa en la que me encuentro. Todos reflejan lo que soy, lo que me gusta y mis influencias, sí que en este me he dejado llevar un poco más, haciendo de él algo más cercano.

- ¿Qué momento está viviendo ahora?

- Uno muy enérgico y positivo, como se ve en el escenario. Siempre veo el lado positivo de las cosas, desde niña, y aunque haya altibajos, me quedo con lo bueno. Por eso aprovecho siempre que puedo para estar con los míos y disfrutar de la vida.

- ¿No tiene miedo de abrirse tanto al público? Que todos conozcan sus secretos.

- No porque no cuento nada de mi vida privada, ahí está la diferencia. Comparto, por ejemplo, mi amor por los animales, para lo demás soy reservada. Hago mi música y me gusta que me conozcan por ella.

- Y no le va mal. Las entradas se agotan para la mayoría de sus conciertos, también para el de Gijón. Estará contenta, ¿no?

- ¡Mucho! Me acaban de decir que también estará lleno en León [donde actúa el viernes por la noche] Además, es la primera vez que estoy actuando por aquí, así que una viene con más ganas, y es un orgullo que te reciban con todo lleno. Tenía pendiente actuar en las ciudades del Norte, por eso ahora vamos a Asturias, a Galicia, a Bilbao y a muchísimos sitios más.

- En Andalucía el flamenco se demanda mucho más que aquí. ¿Notará la diferencia?

- Es cierto que estamos lejos, pero al final es un ratito en coche o Ave. Lo cierto es que me dicen que por el Norte sois más fríos, pero por las veces que he estado la verdad que no me lo parece, de hecho, me voy diciendo que no es como me lo habían pintado. (Ríe).

- Una de las conclusiones vitales que ha compartido en su último disco es que 'Todo no es casualidad'. ¿Qué es entonces?

- Fruto de mucho esfuerzo, trabajo y constancia. A base de ser uno ser un poco... ¿pesado? (Ríe) consigues las cosas. Yo le debo mucho a mi gran equipo. Tengo la suerte de tener a gente muy competente, vamos todos a una y, así, las cosas son menos difíciles. Y si disfrutas de lo que haces, todavía menos.

- En una estrofa de 'Te cuento un secreto' hace referencia a la sociedad de hoy en día, que está, pero sin estar. ¿Le da pena la individualización?

- Me da un poco de pena, sí, que nos encerremos y que, siendo una multitud, al fin y al cabo nos sintamos solos. Con las redes sociales y los móviles se está perdiendo estar con los amigos, es tan triste pasar una tarde con ellos y que cada uno mire a su pantalla... También lo veo cuando vamos andando por la calle y ya no saludamos a nadie... Es justo eso, estamos, pero sin estar.

- Hay también una canción que dedica a un niño con problemas, no sé si con autismo. Justo ahora que parecen aumentar los casos de bullying...

- Intento que mis canciones puedan tener varias lecturas para que cada uno lo sienta como necesite. Ese niño, que tiene algún tipo de discapacidad y problemas de comunicación, refleja a cualquier persona que no se atreve a mostrarse tal y como es, que no se decide a vivir su propia 'locura' porque se aferra a que las ideas de los otros tienen más valor. Yo me imagino a ese niño, que se llama Ángel y lo cuido para motivarle y que no se imponga la sociedad a su persona.

- ¿La música puede ayudarles?

- ¡Claro que sí! Fíjate, cuando alguien se me acerca para contarme que le había pasado algo terrible y que, en cuanto empezó a escucharme, se le olvidó todo... Esa sensación es increíble y demuestra el poder de la música.

- Ha estado ayudando a Bisbal en 'La Voz Kids'. ¿Cómo ve a las nuevas generaciones musicales?

- Vienen súper preparados. Verles me recordaba a mí, me veía con 12 años en 'Veo, 'veo', que casi ni hablaba... solo me salía una vocecita asustada (Ríe). Los niños ahora tienen más posibilidades a su alcance si hablamos de aprendizaje y formación. Es el lado bueno de las redes sociales. Recuerdo que yo tenía que buscarme la vida para estudiar a algún cantaor y ahora todo está en Youtube.

- ¿Qué tiene preparado para el concierto de Gijón?

- Lo cierto es que no sé si vamos a caber todos, que venimos la formación completa. (Ríe). La iluminación, los cubos y las pantallas estarán, aunque igual por cuestión de espacio quitamos alguna, pero vamos, la idea es mantener el espectáculo, sobre todo el momento mágico del espejo en 'Todo no es casualidad'. Predominarán las canciones del nuevo disco y habrá tiempo para '90 minutos' o 'Vencer al amor'. Será una fiesta y una dosis de alegría y positivismo.