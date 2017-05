La gran diva del pop japonés condenada a la sordera

Ayumi Hamasaki no es una cantante cualquiera. En Japón ha ascendido a la categoría de diosa. No en vano, a sus 38 años es ya la solista más exitosa del archipiélago con más de 50 millones de discos vendidos y una fortuna que Forbes estima por encima de los 400 millones de euros. Pero no hay dinero ni fama que la vaya a librar de un drama que ha conmocionado al país del Sol Naciente: Hamasaki se va a quedar sorda.«Me han anunciado que el oído derecho se está deteriorando rápidamente porque está trabajando en exceso para compensar la sordera del izquierdo», anunció la estrella en su blog.

Todo comenzó hace 17 años con un problema aparentemente insignificante. Hamasaki se resfrió y sufrió una leve infección en el oído izquierdo. Los médicos le recomendaron que se bajase de los escenarios y evitase los ruidos fuertes durante un tiempo. Pero hizo caso omiso y el deterioro fue aumentando hasta que se le diagnosticó tinnitus, una enfermedad que provoca agudos pitidos incluso en condiciones de absoluto silencio. En 2008, Hamasaki anunció que el oído afectado había dejado de funcionar por completo. A pesar de ello, la artista no ha dejado de publicar discos, de realizar una gira cada año y de participar en la gala japonesa de Nochevieja.

El asunto se olvidó porque parecía que el daño iba a acabar ahí, pero no ha sido así. Los peores temores de los médicos se han materializado y, ahora, el mal se ha extendido al oído derecho. «Siento un mareo que me incapacita para seguir. En ocasiones ni siquiera puedo caminar por una línea recta. Y muchas veces he vomitado durante los ensayos en el estudio», reveló la pasada semana. «Ni siquiera tengo una imagen clara del trayecto de vuelta a casa ese día», añadió en un mensaje que preocupa mucho a sus fans. «Como cantante, yo también me pregunto qué voy a poder hacer con dos oídos inútiles», reconoce. Desafortunadamente, no existe tratamiento para el tinnitus. Los especialistas creen que solo mantenerse en entornos poco ruidosos frenará el avance de la enfermedad.

En cualquier caso, Hamasaki promete continuar cantando. «Mi sitio está sobre el escenario. Es el único lugar en el que realmente existo. No conozco ningún otro. No tiene sentido preocuparse por el futuro. Continuaré escuchando, aunque no oiga. Continuaré bailando, aunque no pueda moverme. No quiero que se me compadezca. Mantendré la cabeza bien alta y seguiré caminando hacia adelante hasta que se me agote el aliento», escribió la diva, que no ha reaparecido ni ha hecho ningún otro comentario desde que lanzó la bomba.