Entradas de última hora para los rezagados

Ni 24 horas le hicieron falta para colgar el cartel de 'vendido' en las entradas premium que se pusieron a la venta al precio de 100 euros (el doble que las normales). La Universidad Laboral verá moverse al ritmo del puertorriqueño y su banda a 8.000 personas, de las que los más rezagados han adquirido su entrada en las horas previas al concierto. «Vengo por encargo de mi pareja, ya que he intentado hacer la operación por internet, pero me ha dado error», contaba una de estas personas, que ayer mismo visitaba la Laboral en busca del pase para disfrutar del único concierto que Ricky Martin dará en Asturias, como parte de su gira 'One Worl Tour'.

A última hora de ayer aún se podían comprar entradas en tres puntos de venta físicos: La Laboral en Gijón, el Centro Niemeyer en Avilés y el Centro de Información Turística en Oviedo. La oportunidad de disfrutar de un espectáculo que califican de «emocionante» y «apoteósico» y en el que el artista internacional promete «hacer bailar hasta la extenuación».