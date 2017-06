Ricky Martin planta cara a la Champions

No es un artista latino cualquiera, no. Él es ese fuego que hace arder el escenario cuando lo llena con cada nota que sale de su garganta. Sus caderas se han convertido en mantra para más de una generación que ha caído rendida a sus pies. Se deja la piel en cada actuación, sonríe como pocos se pueden permitir el lujo de hacerlo y tiene un encanto y una fuerza en directo que provoca que no haga falta ni un 'Disparo al corazón' para que triunfe allá donde va. Y es que Ricky Martin (Puerto Rico, 1971) es lo suficientemente Ricky como para anteponer su espectáculo a la lluvia que podría amenazar al concierto, a la final de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus y a cualquier imprevisto que se le ponga por delante. No es casualidad que 8.000 personas hayan decidido que, esta noche, el concierto del puertorriqueño es apostar a caballo ganador.

Su 'setlist' para esta gira -'One World Tour'- es la prueba fidedigna, de hecho, de que Gijón, esta noche, será el escenario de uno de los conciertos más esperados del año. Así lo avalan grandes éxitos como 'Pégate', 'The cup of life', 'Tu recuerdo'o 'María', con los que él mismo asegura que «el público bailará hasta caer rendido». Sus fans vibrarán al ritmo de 'She bangs', saltarán al sentir subir su 'Adrenalina' y se emocionarán con un 'Vuelve' tan sincero que les hará viajar en el tiempo y recordar a un Ricky más joven, sí, pero igual de espectacular.

Y si hay un momento que promete hacer que los asistentes griten y salten hasta la extenuación es aquel en el que suene 'La bomba', tres minutos que justifican el despliegue que desde el miércoles pasado se está llevando a cabo en la Universidad Laboral de Gijón. Todos los trabajadores destacan que Ricky «no nos martiriza, no pide nada, solo la implicación de todos. Es un gustazo trabajar con él».

Tanto el artista como el equipo , alrededor de 70 personas en total, dispondrán de 16 camerinos para prepararse, dado que el trabajo en Gijón comenzará alrededor de las 17 horas con las pruebas de sonido.

Una evidencia más de que está en plena forma a sus 45 años, no solo física, sino también profesionalmente. A la maratoniana gira que lo está llevando por medio mundo se suma su intermitente participación en numerosas producciones televisivas, que hablan de la polifacética figura de 'La bomba' sexual llamada Ricky Martin.

Como es de esperar, también se extremará la seguridad, como siempre hacen en la Laboral en este tipo de espectáculos. Cacheos a la entrada, refuerzos especiales y todo tipo de dispositivos que garanticen la celebración de un espectáculo sin incidentes. Los paraguas, por ejemplo, no están permitidos, de modo que si alguien quiere prevenir una posible borrasca, que apueste por el chubasquero.