Rodrigo Cuevas versiona a Tino Casal

El músico asturiano Rodrigo Cuevas presenta por sorpresa su nuevo EP en el que ha querido rendir homenaje al añorado Tino Casal y en que se incluyen dos nuevas versiones de 'Embrujada' y de 'Pánico en el Edén'. Actualmente, Rodrigo se encuentra en Lima (Perú) donde ha dado su primer concierto en Latinoamérica.

«El glam entra en mi vida desde una perspectiva no convencional. No entra desde el pop, ni desde el rock; nunca fui una persona mitómana. Tampoco entra en mí desde la impostura ni la artificialidad. Me acerco al glam desde lo rural, desde la naturalidad. Por eso, quizás, Tino me llegó en dos fases: la primera, siendo yo niño, en la que me fascinaron sus temas, sus voces y juegos vocales. Y otra, siendo yo adulto y estando él ya ausente, en la que me siento fascinado por su creatividad, su envidiable ingenio y su figura icónica», dice Cuevas sobre el artista asturiano. En cuanto a las nuevas versiones que ha creado, Rodrigo explica: «Desde ese prisma de un natural agro-glam, me dejo invadir por su espíritu para versionar dos de sus más brillantes composiciones Pánico en el Edén y Embrujada».

Además, Rodrigo Cuevas sigue presentando su nuevo espectáculo 'Un mundo por montera' que llegará el próximo 29 de junio a uno de los teatros más prestigiosos de la Gran Vía madrileña (Teatro Rialto).