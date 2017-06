Manel Fuentes, nacido para cantar al 'Boss'

Rejuvenecido, más bajito y algo menos musculado, Bruce Springsteen se reencarnó anoche en el Teatro Palacio Valdés de Avilés en el cuerpo y la voz de Manel Fuentes. Lo habíamos visto en la tele cantando por el Boss, acompañado de su banda The Spring's Team, y nos había sorprendido, sin embargo en directo y en la proximidad de una sala como la del coliseo avilesino, el presentador y humorista no sólo 'da el pegu' en su cierto parecido al cantante de New Jersey -incluido el timbre de voz-, sino que lo hace endiabladamente bien. El resultado de su espectáculo es un magnífico concierto de rock springsteeniano y eso es lo que se pudo ver ayer.

El conductor del programa 'Tu cara me suena' siempre ha confesado que imita al Boss porque le divierte. Eso es seguro, contemplándolo en acción: se mete realmente dentro del personaje, lo vive intentando reproducir sus gestos, contoneos, golpes de cadera, camperazos sobre las tablas, requiebros al foro, y a él mismo se le escapa la risa franca. Se lo pasa bomba y se lo hace pasar a los demás, empezando por su banda y enlazando desde el primer momento con el público, que, como el de ayer, supo disfrutar del tributo al músico americano.

No faltaron durante el concierto ninguno de los temas fetiches que cualquier redomado fan de Bruce Springsteen reclamaría imprescindibles en un auténtico directo suyo. Canciones como: 'Badlands', 'No Surrender' y 'Hungry Heart' -aquí Manel recorrió el patio de butacas haciendo equilibrios sobre los apoyabrazos de las butacas y caminó los pasillos chocando las palmas de la gente- sonaron en la garganta de Manel Fuentes con la energía y la pasión necesarias para convencernos que no se trataba de un cómico imitando al Boss, sino de un rockero versionando entre amigos al ídolo que los une en devoción. Un rockero de fin de semana o de sábado por la noche, auténtico en todo caso que se divierte springsteeniando y lo comparte con otros fieles, o no, del autor de 'Born to Run'. Y esos fieles ejercieron también de devotos del imitador, pues desde que comenzó el show corearon con él las canciones de Bruce y también se emocionaron, en momentos tan especiales como la interpretación de 'The River' con armónica y violín. No estuvo solo Fuentes, que contó con la participación en varios temas del coro Contracanto.