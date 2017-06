Hoy comienza la devolución del importe de las entradas del Tesla Sinfónico

«Entre mañana -por hoy- y el viernes, procederemos a la devolución de la totalidad de los importes de las entradas del Tesla Sinfónico». Así lo explicaban ayer a este periódico responsables de la empresa energética asturiana, que ya se ha puesto en contacto por mail y por teléfono con los que habían adquirido su localidad para el concierto del 23 de julio en El Molinón, que finalmente tuvo que ser cancelado. La empresa sigue manteniendo que la decisión de no dañar el césped del estadio, toda vez que pasaban a ser además patrocinadores del Sporting para la próxima temporada, ha sido la que ha motivado esa «dolorosa decisión». No entran a valorar desde Tesla las acusaciones de impago por la empresa de producción, Metrópoli Producciones, con quien, explicaron, «tenemos aún un contrato en vigor para el patrocinio del festival Metrópoli by Tesla», que empieza el 30 de julio. «Nosotros seguiremos trabajando, que es lo que tenemos que hacer, y lo sentimos por los principales perjudicados, que son los que habían comprado una entrada para el Tesla Sinfónico, a quienes devolveremos el ímporte íntegro abonado, incluidos los gastos de gestión», explicaron.