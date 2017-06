Los organizadores de Metrópoli también reclaman a Tesla pagos por el patrocinio de su festival

Metrópoy by Tesla, el gran festival de ocio que cada verano se celebra en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, seguirá adelante «con el 100% de sus contenidos». Lo garantiza Metrópoli Producciones, que lleva organizándolo desde 2014 y que presenta este año un cartel con 26 actuaciones musicales, además de exposiciones y actividades relacionadas con la televisión, el cine, el ocio, los videojuegos y una convención de cómics que este año estará dedicada a Spiderman, con presencia de varios autores. Este año estrenaban patrocinador, la empresa asturiana Tesla -que acaba de anunciar junto al Sporting que la suya será también la marca que luzca la próxima temporada el equipo en su camiseta- , pero tras la cancelación del concierto Tesla Sinfónico, que el día 23 de julio iba a reunir a un buen ramillete de artistas nacionales en El Molinón, Metrópoli Producciones les exige no solo deudas contraidas en los meses de abril y mayo por gastos de producción del concierto sinfónico del que Tesla era empresa promotora, sino también «pagos pendientes del patrocinio» del festival de ocio que se celebrará en Gijón entre el 30 de junio y el 9 de julio, por lo que el apoyo de Tesla podría quedar también en el aire si no se encuentra una solución o se llega a un acuerdo entre ambas empresas

El caso es que el contrato de patrocinio está firmado, sigue vigente y el festival lleva por el momento el nombre de Tesla como principal sponsor. Eso sí, el enfrentamiento entre ambas partes a raíz de la cancelación del concierto sinfónico del verano en Gijón podría poner en peligro también esa relación contractual. Desde Metrópoli, de todas formas, garantizan que «no dejaremos tirado a ningún artista si por cualquier circunstancia Tesla dejase de patrocinarnos. Nosotros asumiríamos los conciertos que están firmados, incluidos los que son en exclusiva para clientes de Tesla -Ariel Roth y Marlango-, si tuviésemos que hacerlo», explicaban ayer a este periódico los responsables de la productora.

Los servicios jurídicos de Metrópoli Producciones ultimaban ayer la demanda judicial que presentarán contra Tesla «por los impagos que motivaron la cancelación del concierto sinfónico» y por los perjuicios ocasionados. «Metrópoli cumplirá con todos sus compromisos adquiridos con los artistas de este concierto, que todos tenían contrato firmado, y los proveedores, pero reclamaremos a Tesla ese perjuicio por vía judicial», confirmaban ayer desde Metrópoli. De ser así, será un juez quien decida quién paga los platos rotos del que iba a ser e gran concierto del verano en Gijón.

A la empresa Tesla estaban vinculados los exrojiblancos Fredi, Urbano y Aira, aunque en la actualidad ya no forman parte de ella. Junto a Rubén Pérez, actual presidente, habían participado en una empresa gallega de biocombustibles, ya quebrada, que tenía una deuda de 15 millones de euros con el fisco, según informaron a comienzos de año algunos medios.