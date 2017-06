Muere a los 42 años el rapero Prodigy, integrante e icono del grupo de hip hop Mobb Deep

El rapero Prodigy, miembro del dúo Mobb Deep, murió este martes en Las Vegas a los 42 años, según anunció el agente del grupo. El artista había sido hospitalizado hacía varios días tras ofrecer un concierto debido a su anemia falciforme, una enfermedad genética, agregó el publicista.

«Es con extrema tristeza e incredulidad que confirmamos la muerte de nuestro querido amigo Albert Johnson, más conocido para millones de fans como Prodigy, del legendario dúo de rap neoyorquino Mobb Deep», señaló un comunicado. El texto agrega que la causa de la muerte no había sido aún determinada con exactitud.

El dúo Mobb Deep, compuesto por Prodigy y Havoc, conoció el éxito en los años 90 con el álbum 'The Infamous' (1995) y su tema 'Shook Ones'. En 1996 lanzó 'Hell on Earth, con canciones como 'Shook Ones, Pt. II'.

Prodigy tuvo también una carrera en solitario, cuyo último disco fue 'Hegelian Dialectic-The Book of Revelation', publicado en enero pasado. El cantante estuvo en prisión entre 2008 y 2011 por posesión de armas.