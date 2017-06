«El jazz es un secreto de la música popular»

Profesora e intérprete de jazz, Roseanna Vitro (Arkansas, 1951) imparte desde hoy en Avilés, junto al pianista Mark Soskin, clases magistrales en la Escuela Musical Los Adioses. Su paso por Asturias se clausurará mediante un concierto el próximo 1 de julio, sábado, a las 20 horas, en la Casa Municipal de Cultura de la ciudad.

Usted nació en tierras texanas, que parecen más cercanas al country que al jazz. ¿Cómo fue su travesía de aproximación al jazz?

Es cierto, crecí en una familia de cantantes de country y góspel, pero mi padre, John Vitro, era italiano. Su familia procedía de Calabria y les encantaba la ópera italiana y Frank Sinatra. Soy parte de esa generación de hijos de inmigrantes, lo que llamamos 'El Guiso Americano'. Me encantan las historias con alma y sobre todo la honestidad en una canción. Cualquiera que sea el estilo de un tema, si me toca por dentro, siento el deseo de cantarlo. Llevo el blues y el góspel en mi sonido personal.

Asimismo tiene formación en la música clásica. Hay quien dice que la improvisación jazzística tiene antecedentes en las composiciones barrocas europeas del siglo XVII. ¿Está de acuerdo?

Lo estoy. Los mejores músicos modernos de jazz estudian todos los estilos de música clásica, desde Scarlatti a Vivaldi. Siempre aconsejo a las cantantes que estudien canto clásico y jazz.

¿Qué importancia concede a la improvisación?

Soy devota de la creatividad, la disciplina y la pasión. Creo que la belleza reside en la individualidad. Me encanta la improvisación con letra, con 'scat' y con variaciones rítmicas; pero nunca pierdas de vista la historia que estés cantando... Si es una pieza instrumental, aun ahí hay historia que contar.

¿Cuánto tiene la música de don natural y cuánto de aprendizaje?

Llevo enseñando en la Universidad de New Jersey veinte años. También he estado de gira dos veces como Embajadora del Jazz Americano impartiendo cursos por toda Sudamérica, los Balcanes, Turquía, un sinfín de lugares extraordinarios. Nunca planeé convertirme en profesora, pero se me retó a probar en 1998, cuando publiqué el álbum 'Passion Dance'. Acepté sin mucha convicción la propuesta y descubrí que me entusiasmaba dar clase a otras cantantes. Aprecio por igual tanto a aquellos intérpretes con talento natural como a los que se han esforzado y estudiado.

Su discografía suma trece álbumes. ¿Cuál ha sido la evolución desarrollada desde el inicial al último?

Hubo algo que me llevó a querer tocar con los grandes una vez que descubrí el jazz en Houston, Texas. Yo, de hecho, soñaba con cantar rock&roll, blues como Janis Joplin; pero ¡ah!... no había escuchado jazz aún... Tuve la gran suerte de que me introdujeran en el gran círculo de músicos de jazz y swing de Texas y una vez tocada por la magia del jazz he trabajado sin cesar explorando y creciendo y, sobre todo, siendo consciente de lo mucho que me queda por aprender y mejorar. Cada álbum tiene una preciada parte de mí misma, como mi hija, Sarah. Cuando me mudé a Nueva York pregunté quiénes eran los pianistas más grandes y así Kenny Werner y Fred Hersch se convirtieron en mis compañeros de trabajo. Cada álbum supone un viaje que cuenta quién soy yo, desde 'Live at the Kennedy Center' hasta los viajes más diversos de tributo a Ray Charles, Bill Evans, Clare Fischer o Randy Newman...

¿Observa diferencias entre el jazz norteamericano y el europeo?

La verdad es que no observo, a priori, mucha diferencia. En Nueva York tenemos de todo. De hecho todo aquel que ama el jazz tarde o temprano pasa por New York City. Digamos que existen diferentes voces y diferentes estilos. Todo depende del gusto personal de cada uno.

Si tuviera que explicar lo que significan el jazz y la música para usted, ¿qué lugar ocuparían en su vida?

Amo tanto al jazz como a los músicos sinceros. Me encanta ver cómo las cantantes se convierten en mejores músicos y suben como la espuma. El jazz es casi como un secreto dentro de la música popular, teniendo en cuenta que en los Grammy nunca aparecen actuaciones de jazz en sus emisiones televisivas. Esto tiene que cambiar. ¿Si nunca escuchas jazz cómo vas a llegar a apreciarlo? Tenemos que difundir lo buena música que es.

Finalmente, ¿cuáles son las expectativas que trae a Asturias? ¿Y qué puede adelantar sobre el concierto que ofrecerá el 1 de julio en la Casa Municipal de Cultura de Avilés?

Estoy planeando hacer un concierto muy diverso y hermoso aprovechando que voy a contar con un trío muy potente. Tocaremos temas que en su día hizo famosos Ella Fitzgerald como tributo a su centenario, tales como 'Sunnyside of the Street' o 'I'll be seeing you' y también sus clásicos más blues, como 'Crazy he calls me'. Habrá también música de Bill Evans, Ray Charles, Randy Newman o Clare Fischer, contando con Mark Soskin al piano, Giancarlo Spirito en la percusión y Héctor Oliveira al contrabajo. Estoy segura de que vamos a encender el auditorio de la Casa de Cultura y desde luego estoy deseando encontrarme con un gran público en Avilés.