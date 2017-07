«Los rockeros no se retiran nunca»

Rafael Rodríguez García, Rafa Kas (Gijón 1966), es un clásico del rock en vivo asturiano al que cada verano sigue de bar en bar su acreditada legión de fans. Llama por su nombre a sus 27 guitarras y reconoce que a algunas, «como a los gatos, hay que mimarlas hasta que se dejen tocar». Afronta con ánimo la temporada y anuncia disco.

–Ustedes los músicos también trabajan en verano. ¿Cómo lo lleva?

–Afortunadamente mantengo un nivel de expectativas bastante bajo. Este año me está saliendo trabajo a maza, el verano se presenta muy bien. Supongo que el secreto es mantener ese nivel de expectativas bajito: hacer cosas en bares y sitios por el estilo.

–¿Qué pasa con la música en vivo? ¿A qué oídos molesta?

–Yo abogaría por conciertos a partir de las 12 de la noche en garitos con licencia e insonorización, el resto con una licencia de música amplificada equiparable a la europea –por eso estamos peleando– en horarios razonables: de 20.30 a 23.30. Así habría gente de mi edad que podía asistir a los conciertos con los críos. El beneficio redundaría en todos.

–Hace poco desempolvaba en un concierto temas propios que no suele tocar, ¿el gusanillo le hará recuperarlos en un disco?

–Son temas compuestos desde el 89 hasta el 99. Había tocado con Ilegales, Toreros Muertos, Desperados y nunca acabaron grabándose. En ese concierto vi que seguían funcionando. Habrá disco.

–De esos años en la farándula, ¿con quién se quedó con ganas de tocar?

–Con Antonio Vega, me llevaba muy bien con él y era un crack. Con otro de mis cracks favoritos, Santiago Auserón, espero que aún podamos coincidir en una jam.

–No citó a su amigo Raimundo Amador y a su guitarra ‘Gerundina’. ¿Las suyas tienen nombre?

–Casi todas. Puede parecer estúpido, pero se lo pongo. Unos aluden al color o a algo personal. De las 27 guitarras que tengo en propiedad no sabría cuál es mi favorita: le tengo cariño a ‘Blues’, está hecha en caoba y parece un mueble barroco.

–Dicen que las guitarras eléctricas, como los gatos, nunca se acaban de domesticar…

–No siempre es así: tengo un gato-perro al que sólo le falta mover el rabo. Las guitarras sí tienen carácter felino, no te haces a todas con rapidez, a algunas hay que mimarlas para que se dejen tocar.

–Un solo en directo, ¿cuánto tiene de técnica y cuánto de vacile?

–En un solo basas la improvisación en una serie de trucos pirotécnicos que sabes van a funcionar. En mi caso no hay nada planeado y la única manera de identificar un buen solo es que lo puedas cantar, si es así tienes una obra maestra.

–¿Pedro Sánchez tiene rock’n’roll?

–El mismo que Ana Torroja. Tal vez en el mundo del pop tenga un sitio como otros productos de gran consumo.

–¿Y Rajoy?

–Le tengo una cierta simpatía. Lo intenta, pero creo que tiene más bien vocación de Teddy Bautista.

–Quedan Iglesias y Rivera…

–Pablo Iglesias sería un Robe Iniesta: te gusta o no, pero hay una voluntad de hacer rock. A Rivera lo veo más en el techno-pop de los ochenta, como de Azul y Negro.

–¿Los rockeros se jubilan?

–No hace mucho tocaba en el Savoy y vi a Micky (el de Micky y los Tonys): el tío arañaba la barra hasta que no aguanto más y se subió. Lo lleva dentro. Los rockeros de verdad no se retiran nunca. Nos entierran, pero no nos retiramos.